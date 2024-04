iPhone 15 Plus (128 GB): il batteryphone che devi comprare OGGI su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di Apple semplicemente unico nel suo genere; ci riferiamo all’ottimo iPhone 15 Plus che, nella sua iterazione nera con 128 GB di memoria interna, costa solo 949,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese su Amazon. Il risparmio è molto elevato; parliamo del 16% in meno sul valore di listino; mica poco per un device che ha un design minimal, è uscito da poco, ha una scheda tecnica degna di nota e un comparto forografico spettacolare. Correte a prenderlo prima che finiscano le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata; volendo potrete scegliere anche altre configurazioni o colorazioni.

iPhone 15 Plus su Amazon: ecco perché comprarlo

Lo smartphone di casa Apple è un prodotto unico nel suo genere; dispone di un processore Apple Bionic A16 con modem 5G integrato, coadiuvato (per questo modello) da 128 GB di memoria interna, e da una batteria esagerata che promette due giorni di autonomia con una singola carica. Si ricarica in un lampo con la USB Type-C, mediante wireless charging o con la MagSafe technology. Il comparto fotografico è composto da una selfiecam FaceTime HD da 12 Megapixel, da una main camera da 48 megapixel che gira video in 4K HDR Dolby Vision e da un’ultrawide da 12 Megapixel con un algoritmo HDR di ultima generazione per scatti creativi ma senza nitidi e privi di distorsione. Lo schermo invece, è un pannello OLED Super Retina da 6,7 pollici con luminosità di picco di 2000 nit, Dynamic Island e cornici sottili al seguito.

Non lasciatevelo sfuggire: a soli 949,00€ su Amazon è un super best buy. C’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato), si può beneficiare della garanzia di Apple per un anno o di quella di Amazon per ben due anni. Cosa aspettate a comprarlo?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.