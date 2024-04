iPhone 15 Pro (128 GB): nuovo MINIMO STORICO su Amazon (solo 1039€)

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon; il potentissimo iPhone 15 Pro, nella sua iterazione in colorazione “titanio bianco”, con 128 GB di memoria interna, si trova al suo minimo storico. Sarà vostro infatti, con soli 1039,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e fatelo vostro adesso, prima che terminino le scorte disponibili o prima che termini la promozione dedicata. C’è la consegna celere e immediata con il servizio di Prime, ma non solo; fate presto, dunque. Scopriamo tutti i vantaggi esclusivi che si possono avere con il noto portale di e-commerce americano.

iPhone 15 Pro: ecco perché comprarlo

Lo smartphone di Apple è l’ammiraglia della compagnia americana; ha un design minimal ed elegante, con uno schermo OLED Super Retina XDR da 6,1 pollici con ProMotion e luminosità di picco di 2000 nit. C’è la Dynamic Island e le cornici sono sottili e contenute. Il frame è in titanio aerospaziale mentre la back cover è in vetro satinato e supporta la ricarica wireless oltre che MagSafe. La batteria assicura un giorno di autonomia con una singola carica e si ricarica mediante la USB Type-C. Il comparto fotografico invece, promette prestazioni di altissimo livello; la main camera da 48 Megapixel con OIS gira video in 4K HDR Dolby Vision e in ProRES, ma permette anche di scattare foto in HDR o in ProRAW. La lente zoom è una tele 3X e c’è un’ultrawide da 12 Megapixel per scatti creativi. La selfiecam invece, è da 12 Megapixel FaceTime HD.

iPhone 15 Pro viene venduto e spedito da Amazon al prezzo spettacolare di soli 1039,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Correte a prenderlo prima che sia troppo tardi o prima che finiscano le scorte; c’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.