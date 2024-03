iPhone 15 Pro Max (256 GB): a 1299€ è il miglior top di gamma da comprare OGGI

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon: il meraviglioso iPhone 15 Pro Max, il flagship più esclusivo del momento, costa solo 1299,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Viene proposto e spedito ad un costo più basso di quello di listino grazie alle offerte folli che trovate sul noto portale di e-commerce americano.

iPhone 15 Pro Max: ecco perché comprarlo

C’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, ma non finisce qui. Potrete perfino farvi recapitare il prodotto presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano. Avrete accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto (in caso di gravi problematiche o di ripensamenti) e potrete beneficiare della garanzia di un anno con il costruttore, valida in tutti gli Apple Store del mondo. In alternativa potrete usufrurie della garanzia di due anni con il rivenditore, con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico. Dulcis in fundo c’è la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Il modello in sconto è quello in titanio naturale con 256 GB di memoria interna.

Il melafonino di Apple è un’ammiraglia veramente esclusiva; ha un processore Apple A17 Pro costruito a 3 nanometri, coadiuvato da 256 GB di memoria interna e da un modem 5G di Qualcomm. Lo schermo è un pannello OLED Super Retina XDR da 6,7 pollici con ProMotion e luminosità di 2000 nit. La batteria dura tantissimo con una singola carica e si ricarica in un lampo con la porta USB Type-C. C’è un comparto fotografico esclusivo con tre sensori avanzati che girano video in 4K HDR Dolby Vsion e in ProRES. A 1299,00€ per la versione in titanio naturale con 256 GB di memoria è imperdibile; compratelo adesso.

