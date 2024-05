iPhone 15 Pro su eBay col COUPON NASCOSTO: prezzo mini per il TOP DI GAMMA

C’è una promozione che più di altre sta facendo parlare in queste ore, e riguarda il meraviglioso iPhone 15 Pro da 128 GB in vendita su eBay. La piattaforma di e-commerce lo propone al prezzo di 974,90 euro, con uno sconto di 75,00 euro rispetto al prezzo di listino. Ma la vera chicca è un’altra, ossia un coupon nascosto che puoi inserire al momento del pagamento per un ribasso ancor maggiore. Digitando PSPRAPR24 nel carrello, il prezzo finale scende a 939,90 euro. Non devi fartelo scappare per nessun motivo, ti assicuri il top di gamma ad una cifra che definire conveniente è poco.

Codice coupon: PSPRAPR24

iPhone 15 Pro: lo smartphone più amato che soddisfa chiunque

Se hai deciso di passare al top di gamma assoluto per ciò che riguarda gli smartphone, allora questo iPhone 15 Pro è esattamente ciò che fa per te. Si tratta del flagship di Apple, lanciato lo scorso autunno e che riesce a soddisfare anche l’utenza più esigente. Grazie al suo spettacolare display da 6.1 pollici con risoluzione di 2556×1179 pixel, avrai modo di poter gestire tutto ciò che vuoi in maniera facile e veloce. Con una qualità assoluta, perfetta per la visione di film e serie TV senza problemi. Non manca la Dynamic Island, elegante e bella da vedere in sostituzione del notch.

Uno dei grandi punti di forza è il suo processore che, accompagnato dal modulo 5G, ti permetterà di godere del massimo della velocità sia in esecuzione che in navigazione. Si tratta di un prodotto con ben pochi competitor tenendo conto del fattore multimediale. Il sensore principale della fotocamera è da 48 megapixel, l’ideale per poter scattare foto con una risoluzione di 8000×6000 pixel e video in 4K con una risoluzione di 3840×2160 pixel. Segnaliamo infine lo spessore di soli 8.3mm, per un’eleganza senza precedenti che ti farà innamorare delle sue curve in qualche istante.

Usa subito il codice segreto e goditi lo sconto unico, avrai l’iPhone 15 Pro tra le mani ad una cifra ridicola.

Codice coupon: PSPRAPR24

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.