iPhone 16: finalmente svelale le fotocamere e il nuovo tasto Cattura

Grazie ad Appleinsider possiamo scoprire oggi nel dettaglio le caratteristiche del comparto fotografico dei nuovi iPhone 16, ma soprattutto anche cosa è come potrà essere usato il nuovo tasto Cattura, di cui nelle ultime settimane abbiamo letto molto a riguardo. Ad oggi non c’è ancora una data ufficiale per l’evento di lancio che dovrebbe tenersi, come da tradizione, la seconda settimana di settembre. Qualcuno però dice che potrebbe essere anticipato per una serie di coincidenze fortuite. Staremo a vedere.

iPhone 16 e iPhone 16 Plus

Sia iPhone 16 che iPhone 16 Plus manterranno una coppia di fotocamere sul retro. Troveremo una fotocamera principale grandangolare fornisce uno zoom 1X e 2X e una fotocamera secondaria ultra grandangolare per lo zoom out .5X. Le fotocamere non saranno disposte in diagonale ma verticalmente. La fotocamera principale è da 48 MP con un’apertura f/1.6 e capacità di teleobiettivo 2X ottico. L’ultra wide, invece, avrà un’apertura f/2.2 più veloce rispetto alla f/2.4 che aveva prima per avere scatti migliori quando scarseggia la luce.

iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max

Il cambiamento più grande riguarda i due dispositivi di fascia alta Pro. Hanno ancora tre fotocamere sul retro: una fotocamera grandangolare, una fotocamera ultra grandangolare e una fotocamera con teleobiettivo. Il sensore primario è di nuovo lo stesso. È sempre da 48 MP con un’apertura f/1.78 che può anche scattare foto con teleobiettivo da 12 MP di qualità ottica 2X e ha pixel da 1,22 micrometri. Entrambi i modelli però saranno dotati di teleobiettivo 5X in quanto non sarà più esclusiva del modello Pro Max. Andando quindi a sostituire il teleobiettivo 3X di iPhone 15 Pro. Le specifiche del teleobiettivo non cambiano invece: 12 MP e apertura f/2.8. Da ultimo l’obiettivo ultra-grandangolare salirà a 48 MP e avrà la stessa funzione di pixel-binning della fotocamera principale. Avrà pixel da 0,7 micrometri quando si scatta a piena risoluzione o 1,4 micrometri quando viene utilizzato come quad pixel.

Appleinsider riporta inoltre anche delle voci di corridoio a corredo delle specifiche del comparto fotografico. iPhone 16 gestirà anche il nuovo formato JPEG-XL, che andrà ad aggiungersi quindi a HEIF, JPEG, HEIF Max, ProRaw e ProRAW Max.

Sembra che iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max supporteranno video 3K a 120 frame al secondo con Dolby Vision. Inoltre pare che iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max possano registrare video 1080P a 120 FPS o 240 FPS o 4K a 60 FPS.

Il tasto Cattura

Il tasto Cattura, o Capture dovrebbe arrivare su tutti e quattro i nuovi modelli di iPhone. Si trova nell’angolo in basso a destra, in modo che quando si andrà a scattare le foto l’indice della mano destra andrà a posarsi proprio sopra. Il tasto è di tipo capacitivo e progettato per essere utilizzato esclusivamente da app specifiche per la fotocamera, Apple o terze parti che siano. Le funzioni sono molteplici, legate al modo in cui gli sviluppatori andranno ad implementare le sue caratteristiche. I rumor trovano quindi conferma. Un mezzo clic potrebbe bloccare la messa a fuoco, mentre la pressione a fondo scatta la foto. Essendo di tipo capacitivo può leggere alcune gesture. Al momento non sappiamo quali ma è lecito pensare che far scorrere il dito sopra il tasto possa essere interpretato come uno zoom, per regolare l’esposizione o per applicare filtri.

Grazie a questo nuovo pulsante e a iOS 18 , è possibile finalmente rimuovere la fotocamera dalla schermata di blocco e sostituirla con questo controllo fisico.