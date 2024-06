iPhone 16 Pro avranno le cornici più sottili di sempre

Le voci di corridoio, i rumour e i leak sulla nuova serie 16 di iPhone non cessano mai, abbiamo raccolto tutto quello uscito sinora qui. Oggi però sono arrivate ulteriori conferme su una delle caratteristiche estetiche che farà davvero felici i possessori del futuri iPhone 16 Pro, top di gamma della prossima generazione di smartphone Apple. Le cornici saranno molto più sottili rispetto al passato. Anzi, saranno le più sottili di sempre.

Le dimensioni contano

Sebbene l’aggiornamento di quest’anno non stravolga la gamma iPhone 15, due novità principali potrebbero distinguere i nuovi modelli dai loro predecessori: la presenza del tasto Capture, oltre a quello Azione e che i modelli Pro dovrebbero beneficiare di un aggiornamento significativo del comparto fotografico, sia in termini di sensori che di obiettivo. Ma sembra proprio che i bordi dello schermo di iPhone 16 Pro saranno più sottili rispetto agli iPhone 15, grazie alla tecnologia BRS che riduce in maniera molto efficiente la cornice nera che separa lo schermo dal bordo in titanio.

Setsuna Digital ha pubblicato su Weibo dei numeri che lasciano a bocca aperta: si parla di soli 1,2 mm per l’iPhone 16 Pro e di un incredibile 1,15 mm per l’iPhone 16 Pro Max. I dati, basati su misurazioni di pannelli di pre-produzione effettuati dallo stesso Setsuna, se confermati, rappresentano un vero record per la casa di Cupertino. A rendere ancor più palese il passo avanti tecnologico basta ricordare che le cornici degli iPhone 14 Pro misurano 2,15 mm, mentre quelle degli iPhone 15 Pro misurano 1,71 mm. Se le cornici nel 2025 dovessero essere ancor più sottili, significherebbe che nel giro di tre anni si sono effettivamente dimezzate!

Apple persegue da tempo l’obiettivo di realizzare un iPhone senza cornici e notch, neanche per la fotocamera frontale, e con ogni nuova generazione si avvicina sempre di più a questo traguardo ambizioso.