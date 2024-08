iPhone 16 Pro: facciamo il punto su nuove funzioni e miglioramenti

Il lancio dei nuovi iPhone è vicino. In occasione del mega evento di Cupertino, che si terrà forse la prima settimana di settembre o forse la seconda come da tradizione, sapremo il giorno esatto di arrivo nei negozi. Il piatto forte del keynote sarà ovviamente la nuova linea iPhone 16, e più specificatamente iPhone 16 Pro, top di gamma con feature e funzionalità avanzate esclusive. Facciamo il punto di quello che sappiamo.

Schermi più grandi

La linea iPhone 16 Pro di quest’anno sarà più grande di quella del precedente modello. iPhone 16 e 16 Plus standard manterranno le stesse dimensioni dei loro predecessori, mentre 16 Pro e il Pro Max avranno entrambi display più grandi.

Il 16 Pro avrà un display da 6,3 pollici, rispetto ai 6,1 pollici del 15.

Il 16 Pro Max avrà un display da 6,9 pollici, rispetto ai 6,7 pollici del 15.

Chip A18 Pro: il focus è l’intelligenza artificiale

Il chip A18 sarà il cuore di tutti gli iPhone 16, ma solo le versioni Pro e Pro Max avranno la versione Pro del chip. Non si tratta semplicemente di prestazioni migliorate a tutto tondo rispetto ad A17, A18 Pro dovrebbe includere un Neural Engine notevolmente migliorato per potenziare al massimo le operazioni di intelligenza artificiale. D’altronde Apple Intelligence e la nuova Siri potenziata sono alle porte.

Nuovo tasto Cattura

Tutti i modelli di iPhone 16 saranno dotati di un nuovo pulsante fisico, che si aggiunge al pulsante Azione introdotto lo scorso anno sulla linea 15 Pro. Il nome che si è usato ad oggi è “Capture Button” e sembra pensato per rendere la fotocamera più facile ed immediata da utilizzare. Si troverà sul lato destro del dispositivo, sotto il pulsante laterale. Le voci di corridoio più interessanti lo descrivono come un tasto fisico ma capace di leggere alcune gesture, come il pinch per zoomare o il tocco per la messa a fuoco.

Fotocamera Ultra Wide migliorata

La fotocamera Ultra Wide (0,5x) di iPhone 16 Pro dovrebbe segnare un passo avanti notevole rispetto al modello precedente visto che l’attuale Ultra Wide è di soli 12 MP. I rumor parlano di ben 48 MP. Andando così a “pareggiare” in termini di megapixels quelli presenti nella camera principale. A tutto vantaggio anche di una migliore cattura di Spatial Video.

Zoom ottico 5x anche su Iphone 16 Pro

Lo scorso annp una delle feature esclusive della versione Pro Max di iPhone 15 era il teleobiettivo con zoom ottico 5x. Quest’anno non ci saranno discriminazioni sulla linea Pro. Entrambi i dispositivi “piccolo” e “grande” saranno dotati dello stesso zoom ottico 5x.

Batteria più grande con migliore gestione del calore

Sia iPhone 16 Pro che Pro Max saranno dotati di un comparto batterie rivisto. Secondo le indiscrezioni più recenti:

iPhone 16 Pro: 3.577 mAh , rispetto ai 3.274 di iPhone 15

16 Pro Max: 4.676 mAh , rispetto ai 4.422 di iPhone 15

Inoltre, si prevede che i miglioramenti apportati al design e all’ingegnerizzazione della nuova linea 16 contribuiranno a ridurre i problemi di surriscaldamento della batteria.

Miglioramenti della connettività

Apple sta pianificando di introdurre aggiornamenti di connettività con iPhone 16 Pro e Pro Max. Si prevede che questi includeranno il supporto dello standard Wi-Fi 7 recentemente lanciato e l’offerta di un modem 5G più veloce per velocità cellulari migliori.