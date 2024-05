iPhone 16 Pro: inizia la produzione dei display Oled più sottili

Luce verde da parte di LG per la produzione dei display Oled destinati a iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. Questa notizia, apparentemente interessante solo per gli addetti ai lavori super specializzati nasconde invece alcune informazioni da non sottovalutare. La prima è che, rispetto allo scorso anno, Apple è riuscita a far invertire la tendenza rispetto a Samsung, che aveva avuto la precedenza per i suoi dispositivi rispetto alla linea 15 di Cupertino di diversi mesi. Ciò ha permesso a Samsung Display di rafforzare la sua posizione e conquistare una maggiore quota di mercato.

Novità anche sul versante tecnico

A riportare la notizia è il sito coreano The Elec, grazie al quale sappiamo anche questa luce verde arriverà un paio di settimane dopo quella data a Samsung e non mesi dopo, come lo scorso anno. A tutto vantaggio della disponibilità dei dispositivi al lancio. Nello stesso tempo sappiamo che i display degli iPhone 16 standard verranno prodotti dalla cinese BOE. Sempre secondo The Elec, i display degli iPhone 16 Pro non dovrebbero differire molto da quelli dei 15 Pro in termini di tecnologia utilizzata. La novità principale dovrebbe essere rappresentata da cornici ancora più sottili, ottenute grazie all’impiego della tecnologia BRS, ovvero Border Reduction Structure. In altre parole i bordi dei prossimi iPhone 16 Pro dovrebbero risultare esteticamente più piacevoli e compatti, offrendo un’esperienza visiva migliore rispetto agli attuali modelli Pro. I nuovi iPhone arriveranno sul mercato dopo l’estate, il keynote Apple è previsto per il mese di settembre, nel frattempo abbiamo raccolto qui tutte le indiscrezioni, i rumour e le voci di corridoio uscite sinora.