iPhone 16: svelati i colori e il nuovo design del blocco fotografico

L’ennesimo leak, l’ennesima fuga di notizie ha mostrato quello che era ad oggi solo un rumor, una voce di corridoio. iPhone 16 e iPhone 16 Plus avranno un modulo fotografico verticale, per un vero e proprio ritorno al passato. Questa scelta è stata dettata dalla necessità di estendere la funzionalità di registrazione dei “video ‘spaziali anche agli iPhone base, in modo da renderli compatibili con il Vision Pro.

Le immagini sono state pubblicate su X Sonny Dickson rappresentano anche i cinque colori che saranno disponibili al lancio di settembre: blu, bianco, rosa, verde e nero. Dall’immagine si evince la presenza del tasto Cattura, già protagonista di precedenti rumor, posto sotto il tasto di accensione sul lato destro. Questo tasto è fisico, ma nello stesso tempo è dotato di una superficie capacitiva, grazie alla quale sarà possibile attivare rapidamente le funzioni di acquisizione immagini e video, oltre a permettere lo zoom tramite lo swipe sullo stesso.

E sempre parlando di pulsanti tutti i nuovi modelli di iPhone 16 saranno equipaggiati con il tasto azione, che permetterà di accedere rapidamente a diverse funzioni e sostituirà l’ormai classico interruttore per attivare la modalità silenziosa. Più specificatamente il tasto azione, oltre alla funzione di base di passare da suoneria a silenzioso, può essere configurato per eseguire azioni più specifiche come l’avvio immediato della fotocamera, l’attivazione della torcia, la creazione rapida di note vocali, l’esecuzione di comandi personalizzati per automatizzare alcune attività, l’attivazione della modalità Immersione Totale per concentrarsi su ciò che è importante, l’avvio del traduttore o l’accesso rapido alle varie funzioni di accessibilità. Lo scorso anno il tasto era presente solo sui top di gamma iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.