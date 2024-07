Il nuovo tasto Capture di iPhone 16: tutto quello che sappiamo

Lo scorso anno Apple introdusse su iPhone 15 Pro il pulsante Azione al posto dell’interruttore Suoneria/Silenzioso, per accedere ad una azione veloce in modo immediato. Quest’anno si prevede che l’intera gamma di iPhone 16 sarà dotato di un nuovo tasto Capture. Di base, come dice il nome, servirà per accedere rapidamente alla fotocamera. Ovviamente non si tratterà solo di questo. Ecco tutto quello che sappiamo ad oggi.

Stando a diversi rendering CAD e modelli di prova, il pulsante Capture di iPhone 16 sarà posizionato sul lato destro del telefono. Si era ipotizzato che il pulsante di scatto di iPhone 16 potesse utilizzare un design capacitivo, ma secondo le ultime indiscrezioni non sarà così. Invece, il pulsante di scatto avrà un design meccanico che si premerà fisicamente. Ma la superficie del tasto sarà touch, questo significa ad esempio che facendo swipe , sarà possibile in teoria zoomare invece del classico pinch sullo schermo. Allo stesso modo la messa a fuoco può essere regolata con questo tasto invece che agendo sullo schermo, a tutto vantaggio della stabilità dello scatto quindi.

Per il momento si tratta di speculazioni, di rumor, ma se fossero confermate a settembre in occasione de keynote di lancio di Iphone 16 (se volete conoscere tutto quello che sappiamo ad oggi questo è il link giusto da seguire), sarebbe l’ennesima prova della grande attenzione in casa Apple nel cercare di ottenere un’esperienza utente che possa eliminare qualsivoglia barriera di accesso, per la massima facilità di utilizzo.