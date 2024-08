iPhone 17: previsto aumento della RAM su tutta la gamma

Mancano pochi giorni alla presentazione ufficiale di iPhone 16, che si terrà il prossimo 9 settembre a Cupertino. iPhone 16 sarà protagonista dell’evento, ma non mancheranno ovviamente “comprimari” di lusso come i nuovi iPad e Apple Watch. Ci sarà probabilmente qualcosa di inedito o meglio non previsto, il famoso momento one more thing. Quello che per certo non vedremo è iPhone 17. L’unica cosa certa è che i rumor sul modello targato 2025 di iPhone stanno iniziando ad arrivare. L’ultimo dei quali riguarda il quantitativo di RAM aumentato per tutta la gamma.

Il ben informato leaker Mobile Phone Chip Expert in un post su Weibo riporta che iPhone 17, standard o Pro che sia, avrà 12 GB di RAM, un bel passo avanti rispetto agli 8 di iPhone 15 Pro.

Senza dubbio è realistico pensare che i futuri iPhone 17 avranno un quantitativo di RAM più elevato visto che Apple Intelligence li richiede per funzionare al meglio. In tal senso iPhone 16 dovrebbe essere dotato di 8 GB di RAM su tutta la linea, non solo nella variante Pro.

Ad oggi non ci sono altre informazioni, anzi altre voci di corridoio se i 12 GB di RAM saranno la quantità standard per la linea 17 o se i modelli Pro ne avranno di più. Attendiamo quindi che altri ben informati lascino trapelare ulteriori indiscrezioni. Se questo rumor venisse confermato il leaker cinese fa una considerazione che molti realisticamente potrebbero condividere: Se vuoi comprare un iPhone per sfruttare l’intelligenza artificiale, forse l’iPhone 17 del 2025 è una buona scelta. La RAM di iPhone 16 di quest’anno è di soli 8 GB, col cloud che interviene in modo massiccio per rispondere alle chiamate poste ad Apple Intelligence. La memoria interna di iPhone 17 è di 12 GB, di conseguenza l’intelligenza artificiale sarà praticamente tutta gestita sul telefono e non più in cloud.