iPhone 17 Slim: è solo l'inizio di una serie tutta nuova?

iPhone 16 verrà svelato ufficialmente il prossimo mese di settembre, ma già da qualche settimana rumor e voci di corridoio hanno iniziato a raccontarci il futuro della casa di Cupertino. La notizia più interessante riguarda un modello tutto nuovo, un iPhone sottile, Slim per l’appunto, che dovrebbe arrivare il prossimo anno. Un dispositivo diverso da quelli attuali, con caratteristiche uniche, ma di certo non economico. In quella fascia, oltre all’iPhone SE 4, c’è sempre la versione “base” di iPhone.

Nell’ultima newsletter Power On , il solito Mark Gurman di Bloomberg chiarisce alcuni dettagli sul modello sottile dell’iPhone 17 del prossimo anno, modello convenzionalmente chiamato Slim, ma che Gurman stesso preferisce chiamarlo “Air” proprio per sottolineare la sua estrema sottigliezza.

Apple ha iniziato a lavorare su un quarto modello di punta di iPhone nel 2020 con l’iPhone 12 mini. Non è stato però un successo e a Cupertino hanno ben pensato di sostituirlo con iPhone 14 Plus a partire dal 2022. Ma anche la versione Plus è stata un mezzo flop. Da qui la necessità di Apple di immettere sul mercato qualcosa di fortemente diverso a cavallo tra la versione “liscia” e quella Pro.

Ad oggi i rumor usciti ci parlano di un dispositivo dalle specifiche importanti: una Dynamic Island più piccola, uno chassis in alluminio, un display da 6,6 pollici e fotocamere meno numerose e performanti rispetto ai modelli punta. Ma questo, come si dice, è solo l’inizio, se il successo finalmente dovesse arrivare, riportando la gamma iPhone a una “crescita significativa” nel 2025.

Se i processi costruttivi lo permetteranno, suffragati da una solida base alle spalle, Gurman afferma che le prossime mosse Apple potrebbero essere una versione Pro vera e propria, ma all’interno di uno chassis Slim, e soprattutto il tanto chiacchierato pieghevole. Apple è ad oggi l’unica tra i giganti del settore a non avere a listino un modello foldable.