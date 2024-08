iPhone 17 Pro Max: sarà il miglior iPhone di sempre?

Il prossimo 9 settembre, Apple svelerà al mondo il nuovo iPhone 16 in un evento a Cupertino. Sebbene il protagonista indiscusso sarà lo smartphone, è lecito attendersi la presentazione di altri dispositivi come iPad e Apple Watch di nuova generazione. Non è da escludere, inoltre, qualche sorpresa inaspettata. Siamo ovviamente sicuri che iPhone 17 non ci sarà, nonostante ciò, le prime indiscrezioni sul modello del 2025 stanno già circolando. Ieri si è parlato di un cospicuo aumento RAM, oggi i soliti ben informati sono tornati alla carica con alcune indiscrezioni tecnologiche alla base di iPhone 17 Pro Max.

L’analista Ming-Chi Kuo ha scoperto che iPhone 17 Pro Max sarà dotato di un sistema di raffreddamento di ultima generazione, un vero e proprio dissipatore di calore a camera di vapore e lamelle di grafite, mentre tutti gli altri modelli della linea 17 utilizzeranno le sole lamelle.

Ma come funziona questa tecnologia? La camera di vapore prevede uno spazio vuoto con un liquido che evapora sottoposto a calore. Il vapore quindi ridistribuisce il calore e lo riduce al minimo. Alcuni telefoni Android, tra cui alcuni modelli di punta di Samsung, Google e OnePlus, hanno già adottato questa tecnologia. iPhone 17 Pro Max dovrebbe finalmente seguire l’esempio. Sembrerebbe un passo avanti logico visto l’aumento della RAM presente sui nuovi modelli 2025, che come sappiamo dovrebbe essere spalmato su tutta la linea. Ma se la camera a vapore sarà presente solo sul top di gamma sarà davvero così?

Among the 2025 new iPhone models, only the iPhone 17 Pro Max will feature the following specifications:

1. 12GB DRAM (while the ultra-thin iPhone, iPhone 17, iPhone 17 Pro, and SE4 will all have 8GB). Enhanced on-device AI capabilities will likely be a major selling point for…

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 29, 2024