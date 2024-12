iPhone 17 Pro Max, spuntano i nuovi render: rivoluzione totale di Apple

Il team di ingegneri di Apple è già al lavoro per la realizzazione dei nuovi flagship dell’azienda. Gli iPhone 17 verranno presentati a settembre 2025, molto probabilmente con l’ormai canonica line-up composta dai modelli Standard, Plus, Pro e dall’ambitissimo iPhone 17 Pro Max. Ossia il top di gamma assoluto dell’OEM di Cupertino con schermo più grande e specifiche hardware di ultima generazione.

In queste settimane stanno iniziando a rincorrersi rumors ed indiscrezioni in merito a quelle che potrebbero essere alcune delle principali novità a cui sta lavorando l’azienda californiana. Sia dal punto di vista estetico che di specifiche tecniche. Proprio in queste ore, alcuni render inediti hanno fatto venire l’acquolina alla bocca agli appassionati. Se tutto dovesse venire confermati, prepariamoci perché gli iPhone 17 Pro Max potrebbero rappresentare un punto di rottura totale con il passato.

iPhone 17 Pro Max: le possibili novità emerse coi render

Partiamo dal presupposto che si tratta di semplici indiscrezioni, che è dunque bene prendere con le pinze e non dare per assodate. A lanciare la bomba ci ha pensato il canale YouTube Wylsacom che, tramite un video, ha mostrato le primissime immagini del design riguardante il futuro iPhone 17 Pro Max. A primo impatto, si vede subito un’importante modifica riguardante il design del modulo fotografico posteriore. Che potrebbe dire addio al quadrato per dare spazio ad una barra orizzontale.

Saremmo di fronte ad una modifica storica, considerando che l’ormai iconico modulo quadrato è entrato a far parte degli iPhone di ultima generazione nel lontano 2019. Ma non è finita qui, perché sempre dai render è possibile evincere cambiamenti anche nella scelta dei materiali. Apple sarebbe pronta ad abbandonare i bordi in titanio per fare spazio all’alluminio.

Per le specifiche tecniche vere e proprie invece, gli iPhone 17 Pro Max potrebbero avere uno schermo OLED da 6,9 pollici, 12 GB di RAM, il nuovo processore A18 Pro e il nodo a 3nm di terza generazione. Non ci resta che aspettare e vedere se, da qui al prossimo settembre 2025, ci saranno conferme o smentite ufficiali da parte di Apple.