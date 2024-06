iPhone con iOS 18: nuove funzioni in arrivo per il Tasto Azione

Il tasto Azione ha fatto il suo debutto lo scorso anni con iPhone 15 Pro, prendendo il posto del classico slider per il volume, dando all’utente un vasto numero di possibilità per personalizzare il suo utilizzo. Con l’arrivo di iOS 18 questa possibilità di personalizzazione hanno ricevuto un aumento decisamente importante, esaltando l’ottimo lavoro fatto, proprio sulla customizzazione dell’esperienza utente, su tutto iOS 18.

Nuove possibilità di configurazione per il Tasto Azione

In iOS 17 è possibile legare il tasto Azione ad una serie molto ampia di comandi, che spaziano dall’Accesibilità, alla Torcia, passando per le Foto, il registratore vocale, la modalità silenziosa (ovviamente) e molto altro. Ma soprattutto con Scorciatoie è possibile creare veri e propri comandi oltre quelli presenti base. Una feature molto utile, ma poco usata secondo Apple. Partendo da questo assunto in iOS 18, e quindi al momento su iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max Scorciatoie è stata rivista per renderla più facile ed immediata da utilizzare. Si chiama ora Controlli e lavora di concerto con nuovo Centro di Controllo, che come sappiamo è super personalizzabile rispetto a quello ora disponibile. Di conseguenza ci sono molte nuove funzioni da assegnare al tasto Azione, come è possibile osservare ora nella developer beta di iOS 18:

Calculator

Stopwatch

Alarm

Home

Wallet

Timer

Dark Mode

Scan Code

Airplane Mode

Cellular Data

Personal Hotspot

Remote

Tap to Cash

Ping My Watch

La lista è parziale, in quanto col tempo Apple aggiungerà nuove funzioni da assegnare al tasto oltre a quelle già presenti ora visto che, con un cambio di policy molto importante, a Cupertino hanno permesso col nuovo OS ad aziende terze di integrare le app presenti nel Centro di Controllo.