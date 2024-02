IPHONE da 128GB a SOLI 449€ su Ebay: BOOM, dopo la svendita pazza

Bomba assurda su Amazon, in corso una svendita di Apple, mai vista prima. Sei pronto per la bomba? Oggi, ti porti a casa un’occasione di quelle davvero assurde. Sì, oggi, Ebay ti porta in paradiso. Perché potrai portarti a casa questo iPhone 13 da 128GB a soli 449,82, invece di 1100€. Corri adesso su Ebay, prima che finisca!

Bomba Apple mai vista prima di quest’oggi? Ecco, questo iPhone è ciò di cui sto parlando. Potrai portartelo a casa con tanto di sconto folle del 59%.

Apple iPhone 13 128GB Bianco

iPhone 13 da 128GB super nuovo e anche a metà prezzo? Pensa che oggi e solo oggi questo iPhone 13 sarà scontato del 59%, mai visto prima di oggi ad una cifra così ridicola. Dal colore argento, perfetto per il tuo lavoro, la tua routine quotidiana e tanto altro.

Display Super Retina XDR da 6,1″. Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision.

Fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Chip A15 Bionic per prestazioni fulminee. Fino a 19 ore di riproduzione video. Robusto design con Ceramic Shield.

L’offerta ormai è quasi finita, quindi corri adesso su Ebay per avere questo iPhone davvero unico con tanto di sconto del 59%. Ne restano pochissimi pezzi ancora!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.