iPhone pieghevoli, c'è la possibile svolta: Apple ha un nuovo brevetto

Se ne parla da ormai qualche anno, sin da quando il mercato degli smartphone foldable ha iniziato a prendere piede. Ma ora c’è una svolta che potrebbe essere decisiva, e che ha subito scatenato l’entusiasmo degli appassionati. Pare infatti che Apple stia effettivamente lavorando al suo primo iPhone pieghevole. Tanto che, nei giorni scorsi, ha depositato un brevetto che lancia un segnale chiaro.

Intitolato “Electronic devices having folding expandable displays“, altro non è che un documento dove vengono approfondite tutte le ultime tecnologie riguardanti i dispositivi con la capacità di piegarsi e di espandersi. Si parla in particolare di cerniere e di meccanismi di sincronizzazione del movimento. Ossia i due principali ostacoli che fin qui non hanno permesso ad Apple di lanciare un iPhone pieghevole. Siamo di fronte a una svolta?

iPhone pieghevoli: perché il nuovo brevetto è così importante

Come anticipato, l’ultimo brevetto depositato da Apple ha alcuni elementi che lasciano ben sperare per lo sviluppo e il rilascio di un iPhone pieghevole. Tra le altre cose infatti, viene descritta una cerniera multi-link con giunti parecchio articolati. Pensata chiaramente per ridurre lo stress sul display quando si apre e si chiude lo schermo stesso.

Ci sono dunque elementi che limitano la rotazione, materiali avanzati per evitare danni e componenti elettronici di ultima generazione. Ma attenzione, perché oltre che per gli iPhone, questa tecnologia potrebbe applicarsi su larga scala. Andando ad interessare anche laptop, smart glasses, smartwatch e via dicendo.

Da qui a dire che presto vedremo gli iPhone pieghevoli sugli scaffali, ovviamente ce ne passa. Ma questo brevetto può essere un indizio ulteriore del fatto che Apple non abbia mai abbandonato definitivamente l’idea. E potrebbe dare nuova linfa all’intero settore proponendo un melafonino atipico e con un design mai visto prima. Pronto per conquistare il pubblico a suon di novità e di tecnologie di ultima generazione.