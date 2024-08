iPhone SE 4: più potente di iPhone 15?

Il prossimo iPhone “economico”, ovvero iPhone SE 4, dovrebbe arrivare sul mercato il prossimo anno e che molto realisticamente dovrebbe avere caratteristiche tecniche elevate, un mediogamma dalle ambizioni elevate, un vero e proprio BEST BUY per sfidare i colossi asiatici che da sempre dominano il segmento di mercato sui 400/500 dollari. Oltre al prezzo super competitivo, iPhone SE 4 dovrebbe avere un’arma in più rispetto ai più recenti iPhone, come la serie 15 targata 2023: Apple Intelligence. Le ultime voci di corridoio, riportate dal solito Mark Gurman di Bloomberg, ci dicono proprio questo.

Se le voci secondo cui l’iPhone SE 4 verrà lanciato con il supporto di Apple Intelligence si rivelassero vere, l’iPhone SE 4 sarebbe presumibilmente più potente dei modelli iPhone 15 e 15 Plus, che non hanno la potenza necessaria per supportare Apple Intelligence. Attualmente, solo i modelli Pro, ovvero iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, supportano le funzionalità Apple Intelligence. Il prossimo iPhone 16, che verrà mostrato tra un mese, non avrà di questi problemi. Supporterà senza problemi Apple Intelligence.

Se questa voce troverà conferma, iPhone SE 4 sarà davvero un prodotto capace di stravolgere il mercato, grazie ad una dotazione di tutto rispetto. Basta semplicemente sapere che chi comprerà iPhone SE 4 si ritroverà tra le mano un dispositivo dotato di Face ID, uno schermo Oled, l’USB- C e il chip A18, lo stesso dei prossimi iPhone 16. Il chip di ultima generazione al posto di quello “vecchio” sarebbe una mossa inedita per la casa di Cupertino, visto che i modelli SE hanno sempre utilizzato il chip della passata generazione per ottimizzare i costi. Ma con Apple Intelligence sulla rampa di lancio sarebbe impossibile immettere sul mercato un dispositivo che non la supporti.