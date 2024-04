iPhone SE scende a 500€: prezzo minimo MAI VISTO

Hai bisogno di sostituire il tuo vecchio smartphone con un modello completamente nuovo, soprattutto a causa della batteria che non riesce più ad arrivare alla fine della giornata come un tempo? Non ti preoccupare, in questo caso ci pensa Amazon proponendoti iPhone SE in offerta al sensazionale prezzo di soli 495 euro, con più di 50 euro di risparmio rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Apple.

iPhone SE: comodo e tascabile

Una delle caratteristiche più interessanti sono le dimensioni assolutamente ridotte e tascabili, che ti consentono di portarlo praticamente ovunque. Il display da 4.7 pollici, pur compatto nelle dimensioni, ti permette di consultare tutte le tue app preferite senza problemi. Grazie all’elevata definizione dello schermo potrai goderti film e serie TV in onda sulle principali piattaforme di streaming come Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Paramount+ e tanto altro ancora, riuscendo ad apprezzare anche i più piccoli dettagli.

Il vero e proprio cuore pulsante alla base di questo smartphone è sicuramente il suo processore A15 Bionic, che garantisce prestazioni a dir poco sbalorditive: avrai la possibilità di avviare qualsiasi app, anche quelle più pesanti e che richiedono maggior potenza di calcolo come nel caso del fotoritocco o del videoediting, senza il benchè minimo tentennamento o esitazione di sorta.

Davvero sensazionale anche l’autonomia grazie alla batteria al litio che garantisce fino a 15 ore di riproduzione video, permettendoti di arrivare serenamente alla fine della tua giornata lavorativa. La connettività è uno degli altri punti di forza di questo smartphone, grazie alla connessione 5G che assicura il massimo della velocità in download e in upload, ovunque ti trovi.

Grazie al sensore Touch ID potrai sbloccare iPhone SE in un attimo, senza dover necessariamente digitare lunghe sequenze alfanumeriche.

Ti bastano poco più di 490 euro per portarti a casa uno dei migliori smartphone attualmente in commercio per rapport qualità / prezzo, con cui potrai svolgere ogni tipo di attività: ecco solo uno dei tantissimi motivi per cui ti raccomandiamo fortemente di acquistare questo iPhone SE in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.