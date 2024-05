iRobot Roomba Aspirapolvere e Lavapavimenti a 100 EURO IN MENO: solo per OGGI

Basta spezzarsi la schiena per far brillare i pavimenti di casa! Da oggi puoi delegare le faccende domestiche all’iRobot Roomba Combo Robot Aspirapolvere e Lava Pavimenti 2 In 1, al momento disponibile su Amazon a soli 229 euro con un mega sconto del 30%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 100 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione è irripetibile!

iRobot Roomba Combo Robot Aspirapolvere: funzionalità e modalità di utilizzo

L’iRobot Roomba Combo Robot Aspirapolvere e Lava Pavimenti 2 In 1 è un alleato perfetto per le tue faccende domestiche.

È dotato di due modalità di aspirazione e riesce ad eliminare polvere, sporco e detriti da pavimenti e tappeti grazie ad una spazzola a V e a due spazzole laterali. Inoltre, vanta un sistema di lavaggio avanzato che utilizza un panno in microfibra con una speciale struttura scanalata così da rendere impeccabili tutte le superfici. Puoi anche personalizzare la pulizia con tre modalità di lavaggio in base alle macchie da eliminare.

Questo elettrodomestico dispone inoltre di un sistema di navigazione intelligente con spostamento in linea retta che utilizza sensori di riconoscimento del pavimento per pulire in modo logico e mirato seguendo percorsi precisi. Per di più, può suggerirti pulizie extra per mantenere la casa sempre pulita come durante il periodo della muta del pelo degli animali domestici.

Per finire, sfruttando la tecnologia intelligente iRobot OS, il dispositivo è in grado di memorizzare le tue routine e pulire in funzione del tuo stile di vita nel corso di tutto l’anno.

Oggi l’iRobot Roomba Combo Robot Aspirapolvere e Lava Pavimenti 2 In 1 è disponibile su Amazon a soli 229 euro con un mega sconto del 30%. Non aspettare oltre, la promozione è irripetibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.