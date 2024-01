Ispeziona tutto ciò che vuoi con questo endoscopio per smartphone in OFFERTA! Sonda con telecamera che non conosce ostacoli

Bogykik ha ideato questo endoscopio per smartphone con risoluzione 1920p hd, sonda con telecamera per ispezione tubi 8.5mm, certificato ip67 impermeabile, 180°, boroscopio compatibile con iOS e Android. Oggi puoi prenderlo con il 5% di sconto a cui aggiungere con una spunta il 10% di coupon. Quindi lo paghi solo 83 euro!

Bogykik endoscopio per smartphone: le caratteristiche

Sonda endoscopio e in modo completo l’interno di tubi e motori di automobili senza punti ciechi. Girare il volante di rotazione dell’endoscopio per smartphone iphone, la fotocamera può ruotare di 180° a sinistra e a destra e la sonda endoscopica può visualizzare diverse posizioni. La regolazione della manopola di smorzamento può impedire il rimbalzo della telecamera dell’telecamera video ispezioni, individuare il posizionamento dell’immagine. Supporta il sistema iOS/Android/Harmony OS. Prima di utilizzare la sonda con telecamera per ispezione tubi, È necessario scansionare il codice QR sul corpo dell’telecamera endoscopica, scaricare l’APP; Collegare un’estremità dei dati cavo all’interfaccia del telefono cellulare e l’altra estremità all’interfaccia USB dell’host dell’endoscopio per iphone; apri l’APP, puoi scattare foto e video.

Utilizza un chip CMOS da 1/5 che produce un’immagine chiaro e può raggiungere, telecamera video ispezioni di 2 milioni di pixel. Emette 60 fotogrammi al secondo senza ritardi. Utilizza sfere della lampada 0603LED, telecamera telefono endoscopio di visione è compreso tra 120°e160°. Una distribuzione più ampia della luce, puoi vedere un’area più ampia. Ha capacità di resistenza alla polvere di livello 6 e impermeabilità di livello 7. Il certificato IP67 può impedire completamente l’ingresso di polvere; può essere utilizzato continuamente in acqua per circa 30 minuti. La temperatura operativa è -10-60°C. Quando la temperatura è >90°C, l’telecamera endoscopica attiverà la protezione dallo spegnimento. E’ dotato di 8 luci e la luminosità regolabile su quattro livelli consente di avere una visione chiara anche negli angoli bui. Ha una batteria da 3000 mAh che può essere utilizzata continuamente fino a 3 ore.

