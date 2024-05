IT Wallet con carta di identità, patente e tessera sanitaria: quando arriva e come funzionerà?

Il 2024 segnerà l’inizio di una rivoluzione digitale per i cittadini italiani con l’arrivo di IT Wallet, il nuovo portafoglio di identità digitale. Questo innovativo strumento, sviluppato nell’ambito del progetto EUDI (European Digital Identity Wallet), sarà disponibile come prototipo entro settembre 2024 e entrerà a pieno regime a partire dal 2025. Il suo obiettivo principale è quello di integrare gli attuali strumenti di identità digitale, come SPID, CIE e TS-CNS, in un’unica soluzione centralizzata, semplificando l’accesso ai servizi pubblici e migliorando la sicurezza dei dati personali.

Cos’è l’IT Wallet

L’IT Wallet rappresenta una svolta nella gestione dell’identità digitale in Italia. Il concetto di identità digitale si riferisce a una rappresentazione univoca di un individuo all’interno di un sistema informatico, utilizzata per identificare e autenticare in modo sicuro l’utente in transazioni online e accesso ai servizi digitali. L’IT Wallet mira a superare la frammentazione attuale, riunendo tutti gli strumenti di identità digitale esistenti in un’unica piattaforma. Questo non solo semplificherà i processi burocratici, riducendo l’uso della carta, ma offrirà anche una maggiore sicurezza grazie alla gestione centralizzata dei documenti.

Quando Arriva

Il prototipo dell’IT Wallet sarà disponibile entro settembre 2024, con una distribuzione completa prevista per il 2025. L’obiettivo è ambizioso: raggiungere 42,5 milioni di cittadini italiani entro il 2025, superando l’attuale numero di attivazioni di SPID e CIE.

Come Funzionerà: versioni, modalità e sicurezza

L’IT Wallet si articolerà in due versioni principali:

IT Wallet Pubblico: Destinato ai cittadini per la gestione delle identità pubbliche e dei documenti ufficiali. Sarà gratuito e faciliterà l’accesso ai servizi pubblici. IT Wallet Privato: Sviluppato per le aziende e i servizi privati, permettendo loro di offrire una modalità sicura per l’identificazione digitale e la gestione dei documenti.

L’IT Wallet includerà inizialmente documenti essenziali come la Carta d’Identità Nazionale, la Tessera Sanitaria e la Carta Europea di Disabilità. Nel tempo, si prevede di aggiungere altri documenti come patenti di guida, documenti fiscali e certificati, trasformando l’IT Wallet in un hub centrale per tutti i documenti essenziali.

L’IT Wallet sarà integrato nell’app IO, consentendo l’accesso ai documenti ufficiali tramite smartphone. Questa integrazione non solo semplificherà la gestione dei documenti digitali, ma promuoverà anche un’esperienza utente coesa e sicura.

La sicurezza dell’IT Wallet sarà garantita da un sistema a più livelli. L’accesso sarà possibile tramite SPID o CIE livello 2, mentre per i dati più sensibili sarà richiesto un livello di sicurezza 3. Gli utenti manterranno sempre il controllo sui propri dati, decidendo quali informazioni condividere, garantendo così una gestione trasparente e sicura.

Vantaggi di IT Wallet

L’IT Wallet offrirà numerosi vantaggi, tra cui:

Centralizzazione dei Documenti : Tutti i documenti personali saranno raccolti in un unico luogo, eliminando la necessità di utilizzare diverse app o siti web.

: Tutti i documenti personali saranno raccolti in un unico luogo, eliminando la necessità di utilizzare diverse app o siti web. Risparmio di Tempo e Spazio : Non sarà più necessario conservare documenti fisici.

: Non sarà più necessario conservare documenti fisici. Protezione dei Documenti : Grazie agli aggiornamenti automatici e alla sicurezza dello smartphone, i documenti saranno protetti dalla scadenza, perdita o furto.

: Grazie agli aggiornamenti automatici e alla sicurezza dello smartphone, i documenti saranno protetti dalla scadenza, perdita o furto. Facilità di Condivisione: Sarà possibile aggiungere e rimuovere documenti secondo necessità e mostrarli facilmente.

Prospettive Future

L’IT Wallet rappresenta un passo significativo verso la digitalizzazione completa del paese, migliorando l’accessibilità e la sicurezza nell’era digitale. Si prevede che entro l’estate del 2024 i cittadini potranno caricare i loro documenti sull’app IO per utilizzi offline, mentre verso la fine dell’anno o l’inizio del 2025 l’app sarà utilizzabile per operazioni online.

Questo progetto non solo rivoluzionerà l’accesso ai servizi digitali in Italia, ma si integrerà anche con l’iniziativa EUDI Wallet, promuovendo un sistema di identità digitale unificato a livello europeo.