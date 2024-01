Jabra Elite 4 tornano in offerta a 69,99€ (Scelta Amazon)

Gli auricolari Jabra Elite 4 sono disponibili su Amazon a 69,99 euro invece di 84,69 euro, il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, grazie al 17% di sconto dell’ultima offerta a tempo. Fino a ieri costavano 89 euro, mentre per ritrovare un prezzo così basso dobbiamo tornare indietro a fine novembre dello scorso anno, in occasione del Black Friday.

Il modello Elite 4 di Jabra si distingue per la qualità dell’audio, il design ergonomico, la cancellazione attiva del rumore e l’ottima connettività. Pollice in alto anche per l’autonomia.

Jabra Elite 4 al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni su Amazon

Gli auricolari true wireless Elite del marchio Jabra sono in grado di bloccare i rumori di fondo grazie al supporto della cancellazione attiva del rumore. La tecnologia ANC funziona molto bene, tanto che in pochi direbbero che si tratta di cuffie ANC a meno di 100 euro.

Si distinguono anche per il loro comfort ottimale, dato da un eccellente design acustico ergonomico. Non è un caso, a questo proposito, che la danese Jabra sia un’azienda leader nella progettazione di auricolari per il mondo delle aziende e dei professionisti.

Infine, offrono fino a 28 ore di autonomia senza l’utilizzo della cancellazione del rumore attiva. Se invece la tecnologia ANC è in funzione, l’autonomia è pari a 22 ore. C’è anche il supporto della ricarica rapida: bastano 10 minuti per ottenere fino a 1 ora di riproduzione ininterrotta.

Jabra Elite 4, i nuovi auricolari di Jabra, sono in offerta a soli 69,99 euro su amazon.it: è il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni (venduti e spediti da Amazon).

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.