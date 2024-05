JBL Authentics 200, stile vintage e audio Premium: ottimo sconto MENO 44 euro

JBL Authentics 200 non è il solito altoparlante Bluetooth, innanzitutto è JBL, quindi sinonimo di qualità col suo JBL Pure Bass sound, con bassi potenti e pieni, ma soprattutto ha un design vintage iconico, decisamente originale, che all’interno nasconde una dotazione tecnologica di tutto rispetto per una qualità audio Super Premium. Bello e possibile, sempre per rimanere in ambito musicale, grazie al super sconto Amazon MENO 16%, che fa crollare il prezzo di listino da 272 euro a 228 euro! Un risparmio bello sostanzioso, ben 44 euro! Occasione unica per portarvi a casa un altoparlante Bluetooth Super Premium, elegante grazie al suo aspetto vintage!

Che design! E che audio!

La griglia Quadrex, l’involucro personalizzato in similpelle e il telaio in alluminio premium sono pure linee anni ’70 JBL! JBL Authentics 200 è davvero originale e iconica, potrete inserirla in ambiente senza problemi!

Ovviamente l’aspetto è solo una parte di un prodotto davvero speciale. Grazie ad una coppia di tweeter da 25 mm e un woofer full-range, JBL Authentics 200 restituisce un audio decisamente pieno, arioso e molto equilibrato, dove i bassi potenziati dal mitico JBL Pure Bass sound convivono alla grande con medi e alti ben nitidi e presenti. Il tutto per una potenza massima di 80 watt!

JBL Authentics 200 essendo un prodotto di fascia alta ha tutta una serie di funzionalità avanzate che lo distinguono rispetto alla massa degli altoparlanti Bluetooth. Ad esempio l’autotune automatico ottimizza il suono in base alla stanza in cui ci si trova, è possibile regolare l’equalizzatore per enfatizzare le frequenze alte, medie o basse, senza dimenticare la presenza di diverse modalità preset, come Modalità Musica, Modalità Voce e Modalità Podcast, per ottimizzare il suono per diversi tipi di contenuti.

JBL Authentics 200 è anche dotato di WiFi integrato in modo che se una chiamata dovesse interrompere la musica continuerebbe a suonare. Davvero comodo. Inutile dire che JBL Authentics 200 supporta Google Home e Alexa.

JBL Authentics 200: MENO 16%, il prezzo di listino crolla da 272 euro a 228 euro! Un risparmio bello sostanzioso, ben 44 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.