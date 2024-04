JBL Boombox 3: a tutto volume e col super sconto Amazon MENO 16 PER CENTO Amazon!

Ve li ricordate i ghetto blaster? I mega stereo da portare sulla spalla che facevano furore negli anni ’80, a cassette, equalizzatore e casse giganti? Oggi sono di fatto scomparsi, sostituiti da piccoli altoparlanti Bluetooth, versatili e dotati di audio cristallino. Ma se volete qualcosa che possa suonare alla grande e coprire spazi molto ampi senza distorsioni o effetti cacofonici c’è bisogno di qualcosa di diverso e più potente e performante.

Questa cosa diversa e più potente corrisponde al nome di JBL Boombox 3! Una vera bomba di altoparlante, capace di connettersi via Bluetooth e anche via Wi-Fi, feature decisamente importante e poco presente in soluzioni simili. E il costo? JBL Boombox 3 è un dispositivo Premium, il prezzo più basso recente è commisurato alla sua caratura: 548,88 euro. Ma grazie al super sconto Amazon MENO 16% possiamo pagarla 460 euro! Uno sconto di 89 euro! Spettacolare! Feste all’aperto, feste in casa o una semplice giornata all’aria aperta in compagnia non aspetta altro che mettiate il volume al massimo su JBL Boombox 3!

Potenza pura!

La caratteristica principale di JBL Boombox 3 è la sua potenza audio decisamente impressionante, grazie al design a 3 vie con subwoofer integrato, due driver midrange e doppi tweeter, questo altoparlante offre un suono chiaro, nitido e ben equilibrato, senza distorsioni anche ai volumi più alti.. La sua capacità di produrre bassi profondi e potenti è ulteriormente migliorata dal sistema JBL Bass Radiator e dalla mitica tecnologia JBL Bass, per un’esperienza audio di grande piacere!

La connessione è un altro punto di forza di JBL Boombox 3. Possiamo collegare numerosi dispositivi via Bluetooth, nulla di nuovo in tal senso, ma anche via Wi-Fi, cosa questa che ci permette di fare streaming anche tramite Air Play, Spotify, Alexa e molto altro quando si è in casa. Decisamente una comodità in più da non sottovalutare.

E poi c’è anche una durata della batteria extra, fino 24 ore di autonomia e powerbank integrato e per non farsi mancare nulla, visto che JBL Boombox 3 è l’anima della festa, pensata per essere usata all’aperto (e non solo ovviamente) è certificata IP67, resistente all’acqua e alla polvere!

JBL Boombox 3: MENO 16%! Meno 89 euro! Super offerta Amazon, a tempo, da non perdere!

