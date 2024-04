JBL Charge 5 Speaker Bluetooth: il prezzo crolla MENO 41 PER CENTO!

Va bene, la Pasquetta ci ha come al solito riservato il solito campionario di pioggia a catinelle e temporali vari, ma è innegabile che è arrivata, o meglio sta arrivando la bella stagione, e quindi ci aspettano un sacco di weekend all’aria aperta all’insegna di gite fuori porta, in campagna o al mare! E cosa ci vuole per rendere ancor più divertente e allegro una bella giornata con gli amici? Una bella cassa portatile Bluetooth! Si ma quale scegliere? L’offerta è sterminata, e la qualità online è davvero altalenante! Per andare sul sicuro la scelta è questa: JBL Charge 5 Speaker! Conosciamo tutti la bontà dei dispositivi JBL, qualità audio Premium, che oggi possiamo fare nostra con uno sconto Amazon eccezionale: MENO 41%! Dire che il prezzo crolla è poco: da 200 euro possiamo acquistare JBL Charge 5 Speaker spendendo 119 euro! Risparmio esagerato, rimangono in tasca 81 euro!

Piccolo ma potentissimo!

Dimensioni contenute ma “voce” esagerata! Il punto di forza di JBL Charge 5 Speaker è la sua potenza audio: offre un suono nitido e potente, con bassi profondi e un suono ben bilanciato. La tecnologia JBL Pro Sound garantisce un’esperienza sonora coinvolgente, grazie a due radiatori passivi JBL che migliorano ulteriormente la riproduzione dei bassi, offrendo una sensazione di profondità e pienezza al suono.

La resistenza all’acqua e alla polvere IP67 di JBL Charge 5 Speaker è ideale per l’uso all’aperto e perché no, al mare o in spiaggia! Possiamo davvero portarla dovunque, è la compagna perfetto per calde giornate primaverili, non teme, acqua, polvere e nemmeno le cadute, visti i resistenti materiali con i quali è costruito!

La batteria integrata di lunga durata consente fino a 20 ore di riproduzione continua con una singola carica, praticamente può sparare musica a tutto volume per un’intera giornata senza interruzioni! Inoltre, è dotata di una porta USB di tipo C per la ricarica rapida!

Cosa manca a JBL Charge 5 Speaker? Nulla, ha tutte le caratteristiche giuste per essere la compagna musicale preferito per la bella stagione. Mancava il prezzo giusto, ma oggi c’è anche quello! MENO 41%, 81 euro di sconto!

