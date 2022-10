JBL Flip 6 Bluetooth, impermeabile e antipolvere: risparmia 40 euro acquistandolo su Amazon

A prima vista, il JBL Flip 6 sembra quasi identico al Flip 5, con una struttura cilindrica, una griglia e radiatori dei bassi su ciascun lato. Il modello è disponibile in diversi colari, ma è disponibile anche in nero, blu e grigio. Acquistalo ora su Amazon a soli 99,99€ invece di 139,00€.

E’ abbastanza piccolo da poter essere tenuto in una mano e con un peso di 550 g, ed è facilmente trasportabile e viene fornito con un cinturino sportivo da infilare al polso. La griglia dall’aspetto metallico è affiancata da cappucci in gomma che conferiscono ai radiatori dei bassi su ciascun lato dell’altoparlante un po’ di protezione da urti e graffi, mentre un piedino in gomma nella parte inferiore dell’altoparlante impedisce che scivoli via. Inoltre è anche Waterproofgrazie alla certificazione IPX67.

Nonostante le sue piccole dimensioni, JBL Flip 6 raggiunge facilmente volumi elevati e il suono non si distorce mentre lo alzi, inoltre ha una buona gestione sia degli alti che dei bassi.

Se vuoi potenziare ulteriormente il suono, puoi utilizzare la funzione PartyBoost per accoppiare due altoparlanti JBL compatibili in stereo o più altoparlanti (fino a 100). È un peccato che tu possa accoppiarlo in stereo solo con altri altoparlanti Flip 6 (quindi il Flip 5 che hai a casa si accoppierà solo in mono), ma questo è solo un piccolo inconveniente.

JBL afferma che il Flip 6 dovrebbe durare per 12 ore di riproduzione, che abbiamo riscontrato essere accurato nei nostri test. Puoi ricaricare la batteria entro due ore e mezza con un cavo USB-C. La connettività viene fornita grazie al Bluetooth 5.1 e l’abbinamento dell’altoparlante è semplice e veloce. Non sono stati riscontrati fastidiosi interruzioni della connettività durante l’utilizzo del Flip 6 ed è possibile accoppiarlo con due dispositivi contemporaneamente.

L’altoparlante è supportato dall’app JBL Portable, che consente di verificare la presenza di aggiornamenti software, regolare le impostazioni dell’equalizzatore, attivare e disattivare il tono di feedback e d altro ancora. Puoi anche abilitare la funzione PartyBoost tramite questa app. Approfitta ora dello sconto del 28% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

