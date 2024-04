JBL T110, questi auricolari di qualità col filo sono praticamente regalate!

Oggi abbiamo la fortuna di poter comprare cuffie e auricolari, di tutti i tipi e per tutti i prezzi, l’offerta nella grande distribuzione e online è sterminata. Saper quindi scegliere cosa comprare è spesso e volentieri molto difficile, il rischio di comprare qualcosa di scarsa qualità, attirati dall’ennesima super offerta è elevato. Meglio quindi affidarsi a marchi storici e riconosciuti è molto importante, capaci di garantire qualità a tutto tondo e per ogni tipologia di costo. E’ il caso di JBL che con queste cuffie, anzi cuffiette come si diceva una volta, JBL T110 ha saputo unire, piccolo, anzi piccolissimo prezzo e ottima qualità. E visto che al meglio non c’è mai fine, c’è anche un SUPER SCONTO Amazon MENO 40%: non più 10 euro, bensì 6 euro! Queste cuffie col filo sono praticamente regalate!

Piccola spesa, grande resa

Questi auricolari sono molto comodi, i piccoli padiglioni sono estremamente ergonomici, e vista l’attenzione alla praticità nella confezione troviamo anche un set di gommini auricolari intercambiabili in 3 misure diverse. E sempre per rimanere in tema di comodità il cavo di questi auricolari è piatto, quindi zero grovigli e nodi, rimarrà sempre teso e non vi farà perdere tempo a districarlo quando lo andrete a togliere dallo zaino o dalla borsa. Un accorgimento che può sembrare banale, ma decisamente efficace e terribilmente comodo!

I bassi sono il punto di forza di queste cuffiette, o auricolari che dir si voglia. Grazie alla tecnologia proprietaria JBL Pure Bass i bassi sono potenti e profondi, danno una bella voce alla vostra musica. Medi e alti sono chiari ed equilibrati. La fascia di prezzo è quella entry level, ma davvero questi auricolari suonano come dispositivi di ben altra fascia di prezzo! Il tutto grazie a driver da 9 mm di grande qualità.

C’è poco altro da dire su questi ottimi auricolari JBL, se non comprateli! Sono di fatto regalati, solo 6 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.