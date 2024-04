JBL TUNE 230NC TWS crolla il prezzo per questi auricolari wireless con audio al top!

Gli auricolari JBL TUNE 230NC TWS Bluetooth senza fili, stupiscono per l’eccellente resa sonora; non è una sorpresa, considerando che provengono da JBL, il rinomato produttore di Los Angeles, molto apprezzato dagli appassionati di musica più esigenti. Questi auricolari si distinguono per la loro forma super ergonomica e il peso incredibilmente ridotto, con soli 10 grammi per auricolare e 48 grammi per la custodia. Tuttavia, questa leggerezza non compromette in alcun modo la resa sonora. JBL è una garanzia di qualità! E il prezzo? Sono molto abbordabili, specialmente adesso con il grande ribasso di Amazon MENO 34% che fa crollare il prezzo da 99 euro a 66 euro! Super offerta per dei super auricolari!

Puro audio JBL!

JBL TUNE 230NC TWS sono dotati di trasduttori da 10mm, che garantiscono un’acustica limpida e equilibrata, con bassi robusti e alti e medi ben nitidi e presenti. Gli auricolari hanno in dotazione un sistema di cancellazione attiva dei rumori molto efficace che crea intorno a chi li indossa una “bolla del silenzio” decisamente solida. JBL ha ovviamente integrato le funzioni TalkThru e Ambient Aware per mantenere la consapevolezza dei suoni ambientali: la qualità audio e l’ANC sono eccellenti, tuttavia la sicurezza rimane la priorità.

L’applicazione JBL Headphones è progettata per accompagnare queste cuffie, offrendo la possibilità di personalizzare l’equalizzazione audio e modificare varie configurazioni. La batteria ha una durata eccezionale, raggiungendo fino a 40 ore di riproduzione con audio di alta qualità e una ricarica rapida che fornisce 2 ore di ascolto con soli 10 minuti di carica.

Gli auricolari JBL TUNE 230NC TWS hanno controlli touch intuitivi per gestire la riproduzione della musica, regolare il volume e rispondere alle chiamate con facilità senza prendere il telefono in mano.

