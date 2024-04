JBL TUNE 230NC TWS, ok il super sconto è giusto per questi auricolari Bluetooth!

JBL è un marchio storico, amatissimo dagli appassionati audiofili, che da subito si è ricavato uno spazio importante accanto ai giganti del settore. La fascia di prezzo non conta, ogni loro prodotto dal più accessibile a quello Premium è sempre graziato da un audio di grande qualità e con bassi belli potenti come il pedigree JBL comanda! Gli auricolari JBL TUNE 230NC TWS sono un esempio perfetto di questa filosofia JBL: non costano una fortuna, hanno tutte le caratteristiche tecnologiche al posto giusto e suonano davvero bene. Non costano tantissimo, ma tantissimo quanto? Il prezzo di listino è 100 euro, ma il super sconto Amazon MENO 33% ci permette di acquistarle spendendo 67,49 euro! Risparmio di 32,50 euro! Subito nel carrello Amazon, stanno andando a ruba!

Audio perfetto

JBL Tune 230NC TWS sono dotati di driver dinamici da 6 mm che offrono un audio ricco, chiaro e ben bilanciato. E come scrivevamo in apertura grazie alla tecnologia JBL Pure Bass, i bassi sono belli potenti, profondi e di grande impatto. La cancellazione attiva del rumore utilizza due microfoni per rilevare e ridurre in maniera molto efficace il rumore ambientale, dando la possibilità non solo di ascoltare musica senza distrazioni, ma anche di telefonare sentendo distintamente la voce dell’interlocutore.

Inutile dire che isolarsi del tutto è tanto comodo quanto per certi versi “pericoloso”. JBL ha quindi incluso due modalità chiamate TalkThru e Ambient Aware che pur cancellando i rumori ambientali, permettono all’utilizzatore di non isolarsi del tutto, rimanendo consapevole dei suoni circostanti. Quando si passeggia in città o si fa jogging, queste modalità sono fondamentali.

La durata della batteria è un altro punto di forza degli auricolari JBL Tune 230NC TWS, con fino a 40 ore di ascolto e ricarica veloce di 10 minuti per 2 ore di ascolto! Valori da primi della classe, decisamente eccezionali!

