JBL Tune 520BT, prezzo accessibile per queste ottime cuffie wireless!

JBL Tune 520BT sono cuffie di buona qualità, decisamente comode e dal prezzo super accessibile grazie ad uno sconto Amazon molto allettante: MENO 23%, che fa crollare il prezzo di listino da 60 euro a 43 euro. Un bel risparmio per un paio di cuffie che vincono a mani basse la medaglia d’oro del rapporto qualità prezzo! JBL vuol dire qualità, non ci sono dubbi che chi comprerà queste cuffie rimarrà sorpreso da quanto suonano bene!

Qualità JBL assicurata

JBL Tune 520BT sono realizzate con materiali leggeri e resistenti, che le rendono comode da indossare anche per molto tempo, non affaticano orecchie e testa insomma. I padiglioni auricolari morbidi e avvolgenti si adattano perfettamente alle orecchie, garantendo un ottimo isolamento acustico. In tal senso la funzione Voice Aware permette di attivare la trasparenza audio per sentire i suoni dell’ambiente circostante senza dover togliere le cuffie.

Come da tradizione JBL, Tune 520BT offrono un suono potente e ricco di bassi, grazie alla tecnologia JBL Pure Bass. I bassi sono profondi e ben presenti, senza essere mai eccessivi o distorti. Anche le frequenze medie e alte sono chiare e dettagliate, per un audio nel complesso molto bilanciato e arioso. Raramente ad un prezzo così accessibile è possibile avere un suono di così alta qualità!

A livello prettamente tecnologico JBL Tune 520BT utilizzano la tecnologia Bluetooth 5.3 per una connessione wireless stabile e affidabile. La portata del Bluetooth è di circa 10 metri, decisamente ampia, ed è anche più resistente alle interferenza del Bluetooth 5.2.

JBL Tune 520BT supportano la connettività multipoint, che consente di connettere le cuffie a due dispositivi contemporaneamente. Da ultimo ma non per importanza la durata della batteria: fino a 57 ore con ricarica della batteria in sole 2 ore. Mentre la ricarica rapida tramite cavo USB C di 5 minuti aggiunge tre ore di ascolto!

