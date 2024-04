JBL Tune 670NC col super sconto Amazon il prezzo di queste cuffie wireless crolla!

JBL è nota per essere un’azienda molto amata dagli audiofili, ma soprattutto è un’azienda che non fa differenza tra fascia bassa o fascia alta, i suoi dispositivi garantiscono sempre tanta qualità. Ovviamente il prezzo è una discriminante importante, ma sia stiate comprando cuffiette da 10 euro o cuffie super Premium da centinaia di euro, rimarrete sempre stupefatti da quanto suonino bene! Queste cuffie Bluetooth wireless JBL Tune 670NC ne sono un perfetto esempio. Suonano, per l’appunto alla grande e si portano in dote anche un bello sconto Amazon: MENO 40%, che si traduce in un taglio di prezzo secco di 40 euro, da 100 a 60 euro! Niente male, no?

Prezzo accessibile e audio al top

JBL Tune 670NC suonano dannatamente bene, e col maxi sconto Amazon vincono senza dubbio l’ambita medaglia d’oro del rapporto qualità prezzo! Sono innanzitutto molto comode, con i padiglioni auricolari ben imbottiti, stessa cosa dicasi per l’archetto che poggia sulla testa. Sono anche piuttosto leggere, solo 174 grammi! E inutile dire che si piegano per la massima comodità di trasporto.

Audio al top dicevamo, a partire dai bassi che beneficiano della tecnologia JBL Pure Bass, che restituisce bassi potenti e di grande impatto. Alti e medi risultano chiari e vividi, e soprattutto ottimamente bilanciati. Si rimane davvero stupiti dalla bontà audio di queste cuffie, prezzo accessibile, e suoni da prime della classe.

E visto che non sembra mancare proprio nulla a queste JBL Tune 670NC troviamo la cancellazione adattiva del rumore, decisamente efficace e anche una batteria da primato: fino a 70 ore di ascolto! E nel caso, remoto, anzi remotissimo, che le cuffie fossero scariche, viene in nostro soccorso a ricarica rapida. In questo caso 5 minuti di carica equivalgono a 3 ore di musica!

C’è poco altro da dire riguardo queste ottime JBL Tune 670NC, se non compratele di corsa stanno andando a ruba! D’altronde il MENO 40% è davvero allettante, 40 euro di sconto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.