JBL TUNE 720BT: suonano da paura e costano la metà su Amazon!

JBL è nostra amica. Questa rinomata azienda americana con sede a Los Angeles, propone da anni prodotti di grande qualità e soprattutto per ogni fascia di prezzo. Gli audiofili più esigenti e appassionati sono da sempre entusiasti dei suoi dispositivi. E visto che Amazon li propone con sconti molto interessanti, non possiamo non essere super entusiasti anche noi! Oggi ad esempio possiamo comperare le cuffie Bluetooth JBL TUNE 720BT praticamente a metà prezzo, un bel MENO 49%, col costo che passa da 80 euro a 41 euro! Se stavate cercando delle cuffie wireless di grande qualità senza spendere fortuna JBL TUNE 720BT faranno proprio al caso vostro! Impossibile dire di no al metà prezzo! Se già a prezzo pieno avevano un rapporto qualità prezzo vincente ora sono da medaglia d’oro!

Audio al top, sconto pure!

La qualità di JBL TUNE 720BT prima di sentirla si vede e si tocca con mano. Le cuffie sono dotate di cuscinetti morbidi, così come lo è anche l’archetto, ben imbottito e confortevole, Inutile dire che l’isolamento acustico è un grande bel punto di forza di queste cuffie.

Audio top come da pedigree JBL, grazie anche alla tecnologia proprietaria Pure Bass che spara nelle orecchie bassi potenti e profondi. Le dimensioni del driver da 40 mm sono superiori rispetto a dispositivi concorrenti, restituiscono un suono decisamente piacevole, ben bilanciato, nitido e cristallino. Inoltre, il Bluetooth 5.3 assicura una connessione stabile con zero lag e zero interferenze in caso di altri dispositivi Bluetooth vicini.

Anche riguardo la batteria non possiamo non fare che tanti complimenti a JBL. Fino a 76 ore di ascolto! Il tempo di ricarica è poi elevatissimo, solo 2 ore, e con soli 5 minuti di ricarica si ottengono fino a 3 ore di riproduzione!

