JBL Tune 770NC, il prezzo crolla per le cuffie Wireless di fascia media che suonano come una fascia alta!

JBL Tune 770NC sono cuffie Bluetooth wireless di grande qualità, d’altronde stiamo parlando di JBL, e dotate di tutte quelle feature avanzate che hanno decretato il successo dell’azienda americana con sede a Los Angeles. Conosciamo tutti la bontà dei prodotti JBL, capace non solo di mettere sul mercato incredibili prodotti Premium, ma anche quando il prezzo si fa più accessibile riesce sempre a stupire per la chiarezza e la potenza del suo tipico suono. Le cuffie JBL Tune 770NC ne sono un chiaro esempio, sono un dispositivo dI “fascia media”, il prezzo di listino è 129 euro, quindi ben sopra i prodotti economici entry level, ma suonano come cuffie di ben altra caratura! Se poi ci mettiamo anche il maxi sconto Amazon MENO 31% che fa crollare il costo sino a 90 euro è facile pensare che abbiamo davanti le cuffie con la qualità prezzo migliore sul mercato! MENO 40 EURO!

Suonano alla grande!

Pieghevoli e leggere queste cuffie JBL Tune 770NC sono estremamente comode grazie a materiali pregiati e a morbidi cuscinetti con archetto imbottito che non affaticano testa e orecchie anche dopo tante ore di ascolto.

Sul versante audio solo ottime notizie. Innanzitutto sono (ovviamente) dotate della tecnologia JBL per eccellenza, ovvero JBL Pure Bass che restituisce bassi potenti e profondi. Questa tecnologia viene impiegata anche nei concerti, ed è qui replicata in tutta la sua maestosità.

Se i bassi lasciano stupefatti, anche alti e medi non sono da meno. Suonano vividi e cristallini, e soprattutto ben equilibrati. Nel complesso l’audio offerto da JBL Tune 770NC è decisamente arioso, pulito senza che i toni si sovrappongano. Davvero piacevole!

E poi c’è la cancellazione attiva del rumore che isola completamente dai suoni esterni per generare una vera e propria bolla sonora. L’alta qualità del suono è data anche dal Bluetooth 5.3, che assicura bassa latenza e connessione stabile super resistente alle interferenze di altri dispositivi. E la batteria? Super! Fino a 70 ore di ascolto, e c’è anche la ricarica rapida!

Il maxi sconto Amazon MENO 31% fa crollare il costo sino a 90 euro! Ora è il momento di comprare JBL Tune 770NC!

