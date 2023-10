Due Joy-Con Nintendo Switch VIOLA e VERDE ora li paghi solo 66 euro!

Ormai anche il gaming esige un certo stile e un certo look, visto che in molti giocano in streaming con altri giocatori collegati in tutto il mondo. Per non parlare di quanti ne hanno fatto un lavoro, i cosiddetti gaming influencer. Quindi, occorre attrezzarsi di accessori colorati e belli da vedere, come questi due joy-con per la Nintendo Switch di colore viola e verde pastello. Una combo che renderanno il tuo gaming vivace, a prescindere se condividi in video le tue gesta virtuali o lo faccia da solo. Ora li paghi solo 66 euro, con l’11% di sconto!

Joy-Con Nintendo Switch: approfitta della combo viola e verde!

A parte i colori, che sono la prima cosa bella che salta all’occhio, è anche giusto parlare delle loro caratteristiche tecniche. Portano in dote un set completo di pulsanti e ciascuno può fungere da controller autonomo. Ci troverai un accelerometro e un sensore di movimento giroscopico, che rendono possibile controllare separatamente il movimento sinistro e destro. Ottima l’impugnatura ergonomica, che fa in modo che non stancherai la mano anche dopo ore di gioco.

Ogni Joy-Con è dotato di rumble HD, che crea un’esperienza di gioco coinvolgente, impossibile da raggiungere solo con immagini e suoni. Ottima poi l’autonomia: ogni carica dei controller Joy-Con può durare fino a 20 ore. Inoltre, anche se sono scarichi, puoi continuare a usarli perché puoi collegarli alla console. Oppure, in alternativa, all’impugnatura di ricarica Nintendo Switch (venduta però separatamente). È possibile collegare contemporaneamente a una singola console fino a otto controller tramite Bluetooth, per un divertimento di gruppo! Infine, sono compatibili con Nintendo Switch e Nintendo Switch modello OLED!

Dunque, cosa aspetti? Colora il tuo gaming con questi due Joy-Con viola e verde pastello! Ora li paghi solo 66 euro, con l’11% di sconto!

