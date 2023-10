Just Dance 2020 per Nintendo Switch in OFFERTA: balla come non ci fosse un domani!

Just Dance 2020 è l’undicesimo capitolo della serie principale Just Dance sviluppato da Ubisoft. E’ uscito il 5 novembre 2019 per PlayStation 4, Xbox One, Wii, Nintendo Switch e Google Stadia. Oggi puoi divertirti su Nintendo Switch con parenti e amici grazie allo sconto del 32% grazie al quale paghi 12,62 euro!

Just Dance 2020: la recensione

Just Dance 2020 è ritenuto da molti addetti ai lavori come il franchise di videogiochi musicali numero 1 di tutti i tempi, con oltre 67 milioni di unità vendute. Il gioco propone 40 nuovi brani, universi più sorprendenti e sorprese esclusive. Puoi unirti a una community di oltre 120 milioni di giocatori in tutto il mondo e infiammare la pista da ballo virtuale. Le funzionalità preferite dai fan tornano in Just Dance 2020, insieme a 40 nuove canzoni di successo per il divertimento di tutta la famiglia!

Dai successi in vetta alle classifiche ai preferiti di tutta la famiglia, dai fenomeni virali di Internet agli ultimi artisti emergenti, ecco alcuni brani che troverete: o God Is A Woman – Ariana Grande o Skibidi – Little Big o Vodovorot – XS Project o Bangarang – Skrillex ft. Sirah o Con Calma – Daddy Yankee Ft. Snow o Bad Boy – Riton & Kah-Lo o High Hopes – Panic! At The Disco o Kill This Love – BLACKPINK o Sushi – Merk & Kremont o I like It – Cardi B, Bad Bunny & J Balvin o Policeman – Eva Simons Ft. Konshens o Rain Over Me – Pitbull Ft. Marc Anthony e tanti altri!

