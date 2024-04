JVC HA-Z55T, auricolari bluetooth che costano poco ma suonano come se fossero Premium!

JVC HA-Z55T sono auricolari Bluetooth True Wireless dal prezzo accessibile, che suonano bene e che hanno anche alcune chicche che non mancano su dispositivi di ben altra caratura e ben altro prezzo. Sono quindi campioni del rapporto qualità prezzo, perfetti per chi non vuole spendere una fortuna, ma che comunque non vuole scendere a compromessi con la qualità. Facile spendere poco comprando un dispositivo da cestone, è altrettanto facile lamentarsi che il suono non sia buono. Questa evenienza non succede con gli auricolari JVC HA-Z55T, che oggi col super sconto Amazon MENO 43%, possiamo pagarli 20 euro invece che 35 euro!

Piccolo prezzo ma audio top

JVC HA-Z55T sono auricolari Bluetooth piccoli, leggeri e particolarmente confortevoli. Anche la custodia di ricarica ha dimensioni molto contenute, può stare tranquillamente nel palmo di una mano. Una volta indossati sono ben saldi nelle orecchie senza affaticarle. E soprattutto isolano decisamente bene dai rumori esterni, cosa questa molto importante visto che non sono dotati di cancellazione attiva del rumore.

Il loro principale punto di forza è la qualità audio, che non risente minimamente del prezzo di acquisto contenuto. I bassi sono potenti e profondi, alti e medi sono ben definiti. Suonano molto equilibrati, e sono anche dotati di una buona potenza d’uscita senza cadere in distorsioni con effetti decisamente cacofonici.

Un altro punto di forza di JVC HA-Z55T è la durata della batteria, davvero esagerata per la fascia di prezzo di questi auricolari. Ovvero fino a 5 ore di riproduzione! Se poi aggiungiamo lo stint extra di carica dato dalla custodia arriviamo al valore top di 15 ore!

Da ultimo gli auricolari JVC HA-Z55T sono certificati IPX4, non temono schizzi d’acqua e la pioggia! La corsetta col brutto tempo non li spaventa!

