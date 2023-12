Kimbo Espresso Barista 100% Arabica, confezione da 30 capsule: gusto intenso a soli 0,24 Cent

Per gli amanti del vero caffè, Kimbo Espresso Barista 100% Arabica offre un’esperienza sensoriale straordinaria, e ora puoi godertelo comodamente a casa tua grazie alle capsule in alluminio compatibili con il sistema Nespresso Original. Scopri il piacere autentico del caffè italiano con questa confezione da 30 unità, pensata per chi cerca un gusto intenso e un aroma avvolgente ogni volta che solleva la tazzina, e prendila spendendo pochissimo, ovvero appena 7€ (0,24 centesimi a capsula). Le spedizioni sono gratuite via Prime.

Kimbo Espresso Barista 100% Arabica, che offerta su Amazon!

Kimbo Espresso Barista è realizzato al 100% con chicchi di caffè Arabica di alta qualità. La selezione delle miscele conferisce al caffè un gusto ricco e una fragranza unica. Le capsule in alluminio assicurano la massima freschezza e preservano la qualità del caffè, garantendo una perfetta erogazione e un aroma intatto fino all’ultimo sorso. Progettate per essere compatibili con le macchine da caffè Nespresso Original, queste capsule offrono la comodità di un caffè di alta qualità direttamente a casa tua con un solo gesto.

La confezione contiene 30 capsule, ideali per chi desidera godere di un autentico espresso italiano ogni giorno senza dover rinunciare alla praticità. Kimbo Espresso Barista si distingue per la sua intensità equilibrata e l’aroma avvolgente. Ogni tazzina è un viaggio sensoriale che soddisferà anche i palati più esigenti. Kimbo è un marchio italiano con una lunga tradizione nella produzione di caffè di qualità. Con le capsule Espresso Barista, porti a casa l’autenticità del caffè italiano preparato da veri esperti.

In definitiva, se desideri trasformare ogni tua pausa caffè in un momento di puro piacere, le capsule Kimbo Espresso Barista 100% Arabica sono la scelta perfetta. Confezionate singolarmente in capsule di alluminio compatibili con il sistema Nespresso Original, queste creazioni aromatiche ti permettono di gustare la tradizione e l’eccellenza del caffè italiano senza uscire di casa. Acquista oggi la confezione da 30 unità e scopri il piacere autentico di Kimbo Espresso Barista.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.