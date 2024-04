Kindle Oasis a 60€ IN MENO: il miglior lettore e-book in offerta su Amazon

Se sei alla ricerca di un buon lettore e-book, l’ultima proposta di Amazon potrebbe davvero fare al caso tuo, con Kindle Oasis in offerta al sensazionale prezzo di soli 219 euro, con ben 60 euro di sconto rispetto all’originale prezzo di listino suggerito dalla compagnia produttrice, in questo caso Amazon stessa.

Kindle Oasis: il meglio per le tue letture

Uno dei punti di forza di questo lettore e-book è sicuramente il suo schermo, molto più grande rispetto alle generazioni precedenti, con ben 7 pollici di diagonale che ti assicurano una piacevole lettura in ogni condizione, grazie alla risoluzione da ben 300 ppi, per cui non ti perderai neanche il più piccolo dettaglio.

Grazie al design estremamente sottile ed ergonomico la modalità d’utilizzo è davvero semplice e alla portata di tutti: è perfino presente un apposito pulsante VoltaPagina, che ti consente di leggere utilizzando una sola mano. Hai anche la possibilità di regolare selettivamente il tono della luce, in modo da adattarsi perfettamente alle condizioni di luce del luogo in cui ti trovi.

Molto buona la possibilità di personalizzare lo schermo, grazie soprattutto alla luce frontale adattiva, che è in grado nello specifico di regolare la luminosità in base all’ambiente in cui ti trovi. Kindle Oasis è totalmente resistente agli spruzzi d’acqua grazie alla certificazione IPX8, per cui potrai portarlo tranquillamente al mare o in piscina senza la costante preoccupazione di doverlo proteggere da eventuali gocce d’acqua che potrebbero inevitabilmente cadere sulla sua superficie: il lettore è infatti in grado di resistere fino a 60 minuti, a una profondità massima di 2 metri.

Puoi anche personalizzare la schermata di blocco in base alle tue singole preferenze, usando eventualmente la copertina del libro che stai leggendo in quel preciso momento.

Con poco più di 200 euro hai la possibilità di portarti a casa uno dei migliori lettori e-book attualmente in commercio, con cui potrai leggere comodamente i tuoi libri senza portarti dietro kili di carta: questo e tanti altri motivi ci spingono a consigliarti fortemente di acquistare questo Kindle Oasis in offerta su Amazon cliccando su questo indirizzo, dal momento che si tratta di un’offerta a tempo limitato e le unità disponibili potrebbero terminare improvvisamente da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.