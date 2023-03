Kindle Scribe, il primo Kindle per la lettura e la scrittura FINALMENTE scontato

Il Kindle Scribe, la nuova generazione di Kindle che unisce la lettura alla scrittura, è finalmente disponibile in sconto su Amazon.it a 319 euro, ovverosia del 14%. Con uno spessore di soli 5,8 mm, Kindle Scribe è dotato del primo schermo antiriflesso al mondo da 10,2 pollici a 300 ppi, e di una penna che non necessita di ricarica: l’alleato ideale da portare ovunque.

Kindle Scribe, il primo Kindle per la lettura e la scrittura

Lo schermo antiriflesso è progettato per ricreare la sensazione della penna che scorre sulla carta, offrendo un’esperienza naturale e piacevole. L’ampio schermo Paperwhite ad alta risoluzione offre molto spazio per leggere e prendere appunti, esalta la bellezza di immagini, illustrazioni e grafici e consente di regolare facilmente i margini.

Le penne dispongono anche di tratti di diversa larghezza, un evidenziatore, una gomma e uno strumento di annullamento, tutti facilmente accessibili dal menu di scrittura sullo schermo. La penna Premium include anche una gomma apposita sulla parte superiore e un pulsante di scelta rapida personalizzabile, con il quale si può selezionare la funzione gomma o evidenziatore, oppure creare una nuova nota adesiva.

Come tutti i Kindle disponibili, il nuovo Kindle Scribe consente di personalizzare la propria esperienza di lettura regolando la dimensione dei caratteri, aumentando l’interlinea o passando alla modalità scura.

Inoltre, grazie all’ampio display di Kindle Scribe, i clienti che leggono con caratteri più grandi hanno la possibilità di visualizzare più testo per pagina e, attraverso l’impostazione ‘modalità large’, possono aumentare la dimensione di elementi come il testo della schermata iniziale e le icone dei libri. Approfitta dello sconto di oggi e fallo tuo a 619€, risparmiando così ben 50€ sul prezzo di listino. Spedizioni gratis via Prime.

