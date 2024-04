Kindle Scribe, ovvero Kindle e taccuino tutto in uno: super sconto per un super bundle MENO 21%

Kindle Scribe è la risposta per tutti coloro che hanno sempre voluto avere a portata di mano un taccuino digitale e nello stesso un e-reader completo e all’avanguardia come Kindle Paperwhite. Certo il nostro smartphone ci permette di prendere appunti, e per quanto si possa essere veloci a digitare sulla tastiera niente sarà mai comodo e veloce come un pennino, per scrivere in corsivo e anche fare piccoli e disegni o scarabocchi. Ecco quindi che con un solo dispositivo possiamo avere queste due funzioni, il tutto impreziosito dal solito maxi sconto Amazon: MENO 21% che abbatte il prezzo da 450 euro a 355 euro! Un “doppio” dispositivo assolutamente Premium, caratterizzato non solo da una dotazione tecnologica al top, ma anche, e soprattutto, da una piacevolezza d’utilizzo senza eguali!

Doppio uso senza eguali

Kindle Scribe non è solo il più grande Kindle mai realizzato: 10,2 pollici, a 300 ppi, con illuminazione frontale e senza riflessi. Potrete leggere sotto l’ombrellone o in pieno sole senza problemi quindi. Lo spazio d’archiviazione è poi gigante, ben 64 giga, che può ospitare centinaia di libri. Ovviamente è possibile personalizzare la propria esperienza di lettura in molti modi, scegliendo ad esempio il tipo di illuminazione la grandezza e la tipologia di font dei caratteri.

Quando lo si userà come taccuino si rimarrà decisamente sorpresi, tante e tali sono le sue caratteristiche avanzate. Per prendere appunti basta toccare la pagina e iniziare a scrivere, davvero semplice! Possiamo fare annotazioni e scrivere note, automaticamente verranno archiviate e organizzate in modo facile e intuitivo in formato Word.

Ovviamente essendo un taccuino è possibile scegliere tra diversi layout per impostare elenchi e calendari, il tutto nell’ottica dell’immediatezza e della facilità di utilizzo. E cosa decisamente utile quanto scriviamo a mano può essere convertito in testo, e anche volendo inviata come mail.

Da ultimo, Kindle Scribe ha anche una batteria che dura moltissimo: mesi di lettura e settimane di scrittura con una sola carica!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.