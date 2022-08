Kit luci bici anteriori e posteriori ricaricabili con display e funzioni antifurto: PAZZESCO

Quando vai in bicicletta, è facile divertirsi percorrendo lunghe distanze pedalando anche quando inizia a fare buio. Ecco che allora un buon sistema di illuminazione e di segnalazione diventa fondamentale per evitare di correre rischi sulla strada, anche solo per segnalare la propria presenza. Come questo incredibile kit di luci al LED ricaricabili che ti consigliamo oggi, adatto a tutte le bici e acquistabili oggi a un prezzo decisamente vantaggioso, ovverosia solo 11 euro.

Attento però, che si tratta di un gadget molto più ricco di quello che sembra. Non ci credi? E se ti dicessi che fa anche da antifurto e ha tutto per monitorare chilometri percorsi e chili persi? Ordinalo su Amazon il prima possibile per poterle montare al più presto sulla tua amata “due ruote”. Ricorda però: prima di andare alla cassa, spunta la voce Applica coupon 8€ sulla pagina del prodotto.

Luci al LED ricaricabili per bici, con antifurto e display conta chilometri

Questo dispositivo è piccolo e leggero, molto facile da montare e usare. Comprende anche la funzionalità di risparmio energetico. Nonostante il prezzo irrisorio, poi, è dotato di funzioni wireless ed è costruito con materiale impermeabile: il computerino è facile da regolare e ti permette di tenere sempre tutto sotto controllo, dal livello di carica della batteria delle luci fino al tuo stato di salute.

Ma non è tutto: dicevamo prima che si tratta di un gadget multifunzione. Ebbene, oltre a fungere da luce, questi dispositivo ti permette di registrare il chilometraggio totale che hai percorso, la velocità massima e media raggiunta, il tempo e la temperatura, e persino calcolare le calorie consumate. Tutto visibile sull’apposito display. Non solo: il dispositivo include anche un sistema intelligente di allarme antifurto. In caso di allarme, la luce si accende e diventa rossa, mentre un segnalatore acustico emette un suono assordante da 130 decibel.

Il kit luci bici anteriori e posteriori può funzionare bene in qualsiasi condizione atmosferica, con funzione IPX4 impermeabile e super impermeabile.

