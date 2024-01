Kit per la pulizia dei denti ovunque a soli 44 euro: spazzolino elettrico Oral-B + testina di riserva + Custodia viaggio!

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile Pro 3 3500 viene dato con Custodia Da Viaggio e Due Testine, a un prezzo incredibile: 44,99 euro, quindi con il 25% di sconto! Risparmierai ben venti euro!

Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile Pro 3 3500: le caratteristiche

Sensazione di pulizia professionale ogni giorno ed esperienza di spazzolamento guidata con controllo della pressione di spazzolamento sulle gengive visibile a 360°. L’esclusiva tecnologia di pulizia 3D di Oral-B: oscilla, ruota e pulsa per rimuovere fino al 100% in più di placca e per gengive più sane rispetto ad uno spazzolino manuale. Controllo visibile della pressione di spazzolamento sulle gengive: se spazzoli troppo forte, ferma le pulsazioni, riduce la velocità e ti avverte visivamente diventando rosso per proteggere le tue gengive.

La testina rotonda ispirata agli strumenti del dentista avvolge ogni dente per una pulizia profonda e allo stesso tempo delicata per le gengive. Spazzolino ricaricabile con pratico indicatore di livello di carica e batteria agli ioni di litio a lunga durata. Le testine di Oral-B passano dal verde al giallo in base all’uso personale, indicando quando è il momento di cambiarle, per mantenere una pulizia efficace al 100%. La confezione contiene: 1 spazzolino con timer di 2 minuti, 1 custodia da viaggio, 1 caricatore, 2 testine.

