Kit Videosorveglianza Wi-Fi: SUPER SCONTO ancora per poche ore

Casa tua va protetta sempre e comunque ma per farlo hai bisogno degli attrezzi giusti. Solo per oggi su Amazon hai la possibilità di acquistare un fantastico Kit di Videosorveglianza di Hiseeu con un ottimo sconto da sfruttare subito. Con una detrazione totale del 20%, puoi acquistare questo ottimo kit a 228,79€. Affrettati, lo sconto potrebbe non essere più disponibile neanche tra poche ore!

Kit di Videosorveglianza: oggi lo sconto è superlativo

Con queste telecamere di videosorveglianza esterne avrai sempre una risoluzione da 5 MP HD, ottenendo un ottima visualizzazione e registrazioni delle immagini, le quali saranno sempre fluide e nitide. Inoltre, grazie ai 4 LED bianchi in dotazione, i video saranno chiari anche se registrati di notte, con 2 tipi differenti di modalità di visualizzazione notturna: a infrarossi o a colori; la distanza di visione arriverà fino a 65 piedi. Con questo kit, otterrai due telecamere Pan Tilt Zoom e due telecamere Wi-Fi da esterno, riuscendo a ricoprire molte più aree della tua abitazione in maniera semplice e veloce.

Queste telecamere hanno tutte un microfono e un altoparlante integrato, così da poter comunicare facilmente con i tuoi familiari o spaventare qualche intruso che si è introdotto nel tuo giardino. Questo kit è rigorosamente impermeabile IP66 e può resistere a tutti i climi rigidi, indipendentemente se questi prevedono sole, caldo, freddo o pioggia. Il disco rigido da 1TB installato ti consentirà di ottenere 24 ore di registrazioni per più di 30 giorni.

Acquista ora questo ottimo kit di videosorveglianza in sconto: solo per oggi lo trovi su Amazon col -20%, che fissa il prezzo finale a 228,79€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.