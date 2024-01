La Befana è ancora in giro: Tablet per bambini Blackview a soli 56 euro!

Blackview ha ideato questo tablet con sistema operativo Android 13, per bambini. 7 pollici con giochi educativi, 4gb+32gb/tf 1tb, batteria da 3280 mah, parental control , Google gms, 2 anni di garanzia, colore rosa. Oggi puoi prenderlo a soli 56,04 euro con il 5% di sconto!

Blackview tablet per bambini: le caratteristiche

Blackview Tab 3 kids è alimentato dal più recente Android 13, programma Ikids viene precaricato con molte applicazioni educative e di intrattenimento per i bambini per imparare e giocare, molti giochi di puzzle divertenti, libri, musica, film e l’apprendimento di arte, è anche possibile scaricare facebook, abc mouse da google playstore, youtube per bambini. grande scelta regalo per Natale, Capodanno, Pasqua e compleanni. Dispone dello strumento di controllo parentale Blackview, di cui si fidano oltre 5 milioni di famiglie. Potete monitorare i vostri figli nel modo che preferite con semplici impostazioni, filtrando i siti web, impostando limiti di tempo, bloccando le app, ricevendo informazioni negative, ecc. per bilanciare il tempo dei vostri figli e tenerli al sicuro su Internet.

Ha caratteristiche di protezione degli occhi specializzate per i bambini, risoluzione dello schermo IPS HD 1024*600, ampio angolo di visione per un’esperienza visiva più realistica. La regolazione automatica della luminosità combinata con il design anti luce blu protegge la vista dei bambini. Elimina la tradizionale custodia in silicone e adotta un guscio protettivo monopezzo che non può essere rimosso. In questo modo è possibile prevenire più efficacemente le lesioni causate da cadute e collisioni durante il gioco. Inoltre, riduce efficacemente il peso del tablet, facile da tenere in mano per i bambini. Sul retro del tablet è presente un supporto regolabile che consente al bambino di guardare comodamente i video. Vanta 4GB di RAM (2GB di memoria virtuale inclusa), 32GB di memoria e fino a 1TB di storage espandibile.

