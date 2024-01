La carezza della sera di Amazon: caricabatterie per auto compatibile iOS e Android con il 25% di SCONTO!

UGREEN è un Caricabatterie per auto 130W, 3 Porte USB C USB A, accendisigari con cavo 100W. Compatibile con vari modelli iOS e Android. Oggi puoi prenderlo con il 25% di sconto, quindi lo paghi solo 32,24 euro!

UGREEN Caricabatterie Auto: le caratteristiche

UGREEN caricabatterie per auto da 130 W con 3 porte è compatibile con quasi tutti i dispositivi, dal laptop allo smartphone, GPS e altri dispositivi. N.B.: Per ottenere una ricarica rapida, è necessario un cavo compatibile con l’alta potenza. Le porte USB-C2, USB-C1 e USB-A supportano rispettivamente la potenza massima di 100 W, 30 W e 22,5 W se utilizzate da sole. Quando colleghi più dispositivi contemporaneamente, l’elevata velocità di ricarica non si degrada, il che è l’ideale per viaggiare con i tuoi amici. Ci vogliono solo 30 minuti per caricare iPhone 15 al 60%. Questo adattatore per accendisigari con cavo da USB-C a USB-C da 100 W è compatibile con iPhone 15/ 15 Plus/ 15 Pro/ 15 Pro Max/ 14/ 13/SE 2022/ 12/ SE 2020/ 11/ XR/ XS/ X, Steam Deck, MacBook Pro, Macbook Air, Acer Chromebook, ASUS, HP Pavilion, Lenovo IdeaPad, iPad Pro, iPad Air 2022, Galaxy S23/ S23 Ultra/ S22/ S22+/ S22 Ultra/ S21 Ultra / S21/ S21+/ S20 FE/ Nota 20, Pixel 7/6/5, ecc.

E’ dotato di chip intelligenti per proteggere i tuoi dispositivi da surriscaldamento, cortocircuito, sovratensione e sovracorrente, garantendo così la sicurezza di te e dei tuoi dispositivi. Le dimensioni compatte sono piccole quasi quanto il tuo pollice, quindi puoi portarlo ovunque. Il robusto guscio in lega di alluminio accelera la dissipazione del calore in modo da non sentirti mai surriscaldato. Una volta inserita nella presa accendisigari, questa presa accendisigari usb c non si muove, senza preoccuparsi di falsi contatti o disconnessioni.

