La chiavetta USB da regalare a papà è a forma di chiave di cuore: idea regalo a 13€

Se sei alla ricerca di un simpatico gadget per tuo papà, su Amazon trovi a soli 13€ una bellissima chiavetta USB a forma di chiave a cuore. Un oggetto che per dimensioni e peso può portare sempre con sé, utile sia per lavoro che per svago, che ogni volta che tirerà fuori per bisogno, gli ricorderà di te.

La chiave (USB) del tuo cuore: per papà

Il 19 marzo è dedicato all’uomo più importante della nostra vita, ovverosia nostro padre. Per nostra fortuna, le occasioni per passare del tempo di qualità con papà certo non mancano e la festa di quest’anno potrebbe essere un modo per collaudare un’attività che già adora o per provare insieme qualcosa di totalmente nuovo. Basta anche un pensierino, come questo particolare pennino USB a forma di chiave di cuori.

Il dispositivo è costruito in metallo, per cui è anche particolarmente bello da sentire al tatto. Presenta un design originale che grazie anche al tipo di cromatura ricorda davvero una chiave in ottone antico.

Pensa alla faccia che farà tuo papà nel ricevere un oggetto così originale e utile, e quella stupita dei suoi amici. Nei suoi 32GB ci puoi poi archiviare di tutto visto che c’è abbastanza spazio per dei documenti, oppure per le vostre foto, le vostre canzoni preferite e i vostri video.

Poi è pure impermeabile. Che ne dici? Non pensi anche tu che questa chiavetta USB da 32GB a forma di cuore possa essere un bel regalo per ricordare a tuo papà quanto gli vuoi bene? Con soli 13€ gli doni un dispositivo utile sia per lavoro che per svago, che può portare quindi sempre con sé, e ogni volta che lo tirerà fuori perché gli serve, quel cuore lo emozionerà. Spediioni gratis via Amazon.

