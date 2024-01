La coppia di casse Cambridge è in OFFERTA SPECIALE: ottieni un suono avvolgente come al Cinema!

Cambridge Audio SX50 è una Coppia di diffusori da scaffale passivi cablati, per impianti HiFi o Home Cinema. Ottimizzati per una risposta in frequenza omogenea e uniforme, che avvolge tutta la stanza. Colore Nero opaco. Oggi puoi prenderla a soli 199 grazie al 17% di sconto.

Caratteristiche prodotto

I diffusori da libreria compatti SX-50 possono essere inseriti negli spazi più ristretti, pur offrendo all’ascoltatore un immenso palcoscenico hifi. Potenti diffusori da scaffale con sistemi di magneti per woofer ottimizzati offrono bassi profondi e incisivi inaspettati grazie alle dimensioni compatte degli altoparlanti. Il tweeter a cupola in seta offre un alto livello di dettaglio in ogni diffusore, mentre lo smorzatore in schiuma dietro il diaframma del tweeter riduce i riflessi.

Il cono in carta trattata da 135 mm e i crossover ottimizzati con precisione nei piccoli diffusori da scaffale danno una risposta in frequenza lineare e omogenea. Diffusori per la casa dall’aspetto pulito e sobrio e un suono sicuro e pieno di spazio, progettati dai pluripremiati ingegneri hifi di Londra.

