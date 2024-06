La crypto Smidge aumenta di oltre il 150% in 24 ore: anche Pepe Unchained potrebbe esplodere?

La meme coin a tema Pepe, Smidge, sta esplodendo con il suo prezzo in aumento di oltre il 150% nelle ultime 24 ore.

Nel frattempo, una criptovaluta layer 2 incentrata su Pepe, Pepe Unchained , sta facendo parlare di sé dopo aver raccolto quasi 1 milione di dollari durante la prima settimana della sua prevendita. Immergiamoci in queste due meme coin e vediamo cosa c’è dietro la loro rapida ascesa.

Smidge sale alle stelle e diventa la meme coin che guadagna di più

Mentre le altre meme coin prendono fiato, Smidge sta assorbendo liquidità puntando verso l’alto.

È in cima alla lista delle tendenze di CoinMarketCap mentre sui social media si sparge la voce che questa potrebbe essere la prossima grande meme coin. Smidge è l’ultimo ad unirsi alla festa dopo il lancio di lunedì.

Oggi ha raggiunto un prezzo di 0,0007406 dollari, in rialzo del 340%, dopo aver recuperato dalla svendita in seguito al rally iniziale post-lancio. Ora è leggermente calato, ma al momento della stesura di questo articolo è ancora in rialzo del 150% in 24 ore a 0,0004646$.

Smidge detiene una capitalizzazione di mercato di $ 800.000 e un volume di trading di $ 930.000 nelle 24 ore.

La recente ripresa è un segnale rialzista per il progetto. Molte nuove meme coin non riescono a riprendersi dopo una forte pressione sulle vendite, ma la performance di Smidge riflette un forte sostegno da parte della community.

“SMIDGE fa parte del regno delle rane e ha ottenuto un listing su CoinMarketCap entro 24 ore dal lancio. Il prezzo ha toccato il fondo ed è pronto a riprendersi. L’ondata delle meme coin è tutt’altro che finita”, ha scritto recentemente Meta Gorgonite su X.

Nel frattempo, Blockchain DYT suggerisce che la “stagione delle rane” sarà la prossima a prendere piede nella rivoluzione delle criptovalute. I “Meta”, altrimenti noti come tendenze, generalmente arrivano in ondate basate su un meme o un animale specifico. Le criptovalute a tema Doge erano di gran moda nell’ultimo ciclo.

Infatti, i cani che indossano cappelli sono diventati popolari e anche le coin dei gatti hanno fatto un colpo sulla community dei meme. Tuttavia, c’è un vasto interesse per le meme coin a tema rana, rese popolari da Pepe the Frog di Matt Furie.

Pepe Coin ha gettato le basi per questi progetti e i nuovi arrivati ​​come Smidge, Apu, Marv e Groyper ne hanno tratto ispirazione.

Questa è stata anche la base per Brett, che ora detiene una capitalizzazione di mercato di 1,5 miliardi di dollari ed è la sesta meme coin più grande. Nel contesto delle meme coin a tema rana, sta emergendo un altro nuovo token chiamato Pepe Unchained.

Tuttavia, a differenza degli altri, questo progetto ha una reale utilità ed è disponibile al prezzo più basso di sempre. Diamo uno sguardo più da vicino.

Pepe Unchained lancia la prevendita e si avvicina al milione di dollari in una settimana

Pepe Unchained è la prima criptovaluta a tema Pepe ad avere una propria blockchain layer 2. La L2 rappresenterà un vantaggio per il problema della scalabilità di Ethereum, fornendo un’alternativa più economica e 100 volte più veloce progettata specificamente per le meme coin.

Ci sarà un bridge istantaneo tra la chain Pepe ed Ethereum, rendendo semplice lo spostamento delle risorse tra le reti. Come la rete principale di Ethereum, anche Pepe Unchained avrà il proprio blockchain explorer. Ciò aiuta negli sforzi di trasparenza e immutabilità della rete, che si allineano con i principi ideologici della tecnologia decentralizzata.

D’altro canto, l’attenzione diretta di Pepe Unchained sulle meme coin lo renderà un enorme successo tra gli appassionati di meme coin.

Alcuni analisti si sono affrettati a capire questo fenomeno, con personaggi del calibro del famoso YouTuber ClayBro che affermano di essere ottimisti sul progetto.

Pepe Unchained è attualmente disponibile a $ 0,0080964, ma il suo prezzo aumenterà durante la prevendita, con il prossimo incremento previsto tra due giorni. I token possono essere acquistati utilizzando ETH, USDT o carta di debito o credito.