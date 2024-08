La ICO crypto di Base Dawgz è vicina ai $3 milioni - Per i trader è la migliore presale dell’estate

Base Dawgz, un nuovo token arrivato nell’arena delle meme coin, ha attirato l’attenzione nel mondo delle criptovalute, accumulando una cifra impressionante di 2,8 milioni di $ nella sua ICO. Questo nuovo token meme mira a distinguersi con il suo ambizioso approccio multi-chain, puntando a colmare il divario tra vari ecosistemi blockchain, tra cui BASE.

Scatena la potenza dei meme multi-chain

Base Dawgz propone una compatibilità multi-chain unica. A differenza di molte delle sue controparti meme coin che sono legate a una singola blockchain, Base Dawgz è progettato per funzionare senza problemi su più reti, tra cui Base, Ethereum, Solana, Binance Smart Chain e Avalanche.

Questa funzionalità cross-chain è resa possibile dall’implementazione del progetto della tecnologia “Wormhole and Portal Bridge”, una soluzione all’avanguardia per l’interoperabilità blockchain.

La strategia multi-chain offre diversi potenziali vantaggi per Base Dawgz e i suoi utenti. Operando su più blockchain, il progetto può attingere a un pool più ampio di liquidità, migliorando potenzialmente il volume di trading e la stabilità dei prezzi.

Gli utenti ottengono la flessibilità di interagire con il token sulla loro blockchain preferita, il che potrebbe abbassare le barriere all’ingresso e aumentare l’adozione. Inoltre, questo approccio può aiutare ad attenuare i rischi associati a ogni singola blockchain, offrendo una forma di diversificazione all’interno del progetto stesso.

Tokenomics e successo della prevendita

Base Dawgz ha strutturato la sua tokenomics con una fornitura totale di 8.453.000.000 di token, come segue:

Prevendita: 20%

Ricompense di Staking: 20%

Liquidità: 20%

Marketing: 15%

Ricompense Dawgz: 15%

Listing: 10%

La strategia di prevendita è stata progettata per premiare i primi utilizzatori. A partire da un prezzo iniziale di $ 0,00479, il prezzo del token aumenta del 5% ogni 7 giorni. Secondo l’ultimo aggiornamento, il prezzo ha raggiunto $ 0,007414, un aumento del 47% rispetto al punto di partenza.

La capacità del progetto di raccogliere $ 2,8 milioni nella sua ICO è una testimonianza del crescente interesse degli investitori per Base Dawgz. Questo traguardo fornisce al progetto risorse per alimentare sviluppo, marketing e community. Tuttavia, è importante notare che, sebbene il successo della prevendita sia incoraggiante, non garantisce la fattibilità o i rendimenti a lungo termine nel mondo volatile delle criptovalute.

Roadmap dopo la ICO crypto

Base Dawgz non si affida solo alla sua abilità tecnologica per registrare ondate nel mondo delle criptovalute. Il progetto ha posto una forte enfasi sulla creazione e l’impegno della community, riconoscendo il ruolo cruciale che una base di utenti attiva e appassionata gioca nel successo delle nuove meme coin nel superare Bitcoin e il mercato delle criptovalute.

Una delle iniziative più importanti è la campagna “Be Social for Airdrop”. Questo programma consente agli utenti di guadagnare punti creando e condividendo contenuti su Base Dawgz sulle piattaforme dei social media, in particolare su X (ex Twitter). Questi punti possono essere successivamente scambiati con token $DAWGZ dopo la conclusione dell’ICO, incentivando la partecipazione e il marketing organico.

Il progetto ha anche assegnato una parte significativa della sua fornitura di token (20%) alle ricompense di staking. I primi partecipanti al programma di staking guadagnano un’elevata percentuale di rendimento annuo (APY), con il tasso attuale superiore al 900%. Sebbene rendimenti così elevati siano destinati a diminuire man mano che più utenti si uniscono allo staking pool, essi fungono da potente incentivo iniziale per i possessori di token a bloccare i propri asset e potenzialmente stabilizzare il valore del token.

Il marketing svolge un ruolo fondamentale nella strategia di crescita del progetto, con il 15% della fornitura di token dedicata agli sforzi promozionali. Questa sostanziale allocazione suggerisce che Base Dawgz è pronta a investire molto per aumentare la consapevolezza e guidare l’adozione. La capacità del progetto di utilizzare efficacemente queste risorse per il marketing potrebbe essere un fattore chiave per il suo successo di lungo periodo e la sua capacità di distinguersi nell’affollato mercato delle meme coin.

Qual è la migliore meme coin del momento?

Mentre Base Dawgz continua a guadagnare terreno, il progetto affronta sia opportunità entusiasmanti che sfide notevoli. La funzionalità multi-chain lo distingue da molti concorrenti, posizionando potenzialmente Base Dawgz come un ponte tra diverse comunità blockchain. Questo punto di forza unico potrebbe attrarre utenti e investitori alla ricerca di opzioni di meme coin più versatili e interoperabili.

L’associazione del progetto con la blockchain Base, che sta guadagnando popolarità come trampolino di lancio per nuove meme coin, potrebbe anche giocare a suo favore. Man mano che l’ecosistema Base cresce e attrae più utenti, Base Dawgz potrebbe beneficiare di una maggiore visibilità e adozione. Il potenziale di attingere ai 98 milioni di utenti segnalati da Coinbase, data la connessione di Base al popolare exchange, presenta un’importante opportunità di crescita.